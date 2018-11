Hemos cerrado fronteras antes: Trump

Estados Unidos ha cerrado la frontera con México en ocasiones anteriores en la historia algo que sería necesario para evitar que los migrantes en la caravana que está entren ilegalmente al país, advirtió este lunes el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Cuestionado sobre un reporte de The Washington Post del sábado acerca de que su Gobierno habría llegado a un acuerdo con el próximo Gobierno de México para mantener a algunos solicitantes de asilo en territorio mexicano, el republicano evitó contestar, pero advirtió del cierre de la frontera común."México quiere ver si lo puede arreglar. Pero nosotros (Estados Unidos) hemos cerrado la frontera durante ciertos momentos (de la historia) como saben. Ellos no vendrán a Estados Unidos. Ellos no vendrán a nuestro país", indicó el Mandatario a periodistas antes de una gira a Mississippi.La fecha más reciente en que el Gobierno estadounidense ha cerrado la totalidad de los puertos de entrada en frontera con México -ordenando un 100 por ciento de inspecciones a los autos y peatones- fue el 11 de septiembre de 2001 tras los atentados terroristas.Sobre los acontecimientos del domingo en el puerto de entrada de San Ysidro con Tijuana -donde algunos agentes estadounidenses lanzaron gas lacrimógeno contra ciertos migrantes que buscaban cruzar- el Presidente estadounidense negó que este haya sido usado gas lacrimógeno contra menores."No lo hicieron como saben, no lo hicieron (lanzar gas lacrimógeno contra niños). Tuvieron que usarlo porque estaban siendo enfrentados por un grupo muy duro y ellos usaron el gas lacrimógeno. Y ese es el fondo de todo. Nadie entrará al país a menos que entren legalmente", señaló el Mandatario.El sábado pasado, The Washington Post publicó una entrevista con Olga López Cordero, próxima Secretaria de Gobernación del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que textualmente aseguró haber llegado a un acuerdo para mantener a solicitantes de asilo en México.Ese mismo sábado, el equipo de Sánchez Cordero aseguró en un comunicado que no existía un acuerdo con el Gobierno de Trump, además de que rechazaban el interés de negociar un acuerdo que designara a México como un Tercer País Seguro para obligar a los migrantes a solicitar asilo en México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.