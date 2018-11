Repudia Trump informe climático de EU

Washington— El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contradijo este lunes un reciente informe realizado por su propio Gobierno, al afirmar que no cree que el cambio climático pueda tener un impacto negativo en la economía estadounidense en las próximas décadas."No lo creo", indicó el republicano al ser cuestionado por un periodista por la conclusión del informe de que el cambio climático tendrá un efecto devastador en la economía estadounidense.El Gobierno publicó el pasado viernes un informe oficial que advierte sobre no tomar medidas para cambiar las tendencias climáticas actuales.De acuerdo con las conclusiones del informe, de aquí a final de siglo, los estadounidenses tendrían que afrontar gastos de unos 141 mil millones de dólares derivados de muertes relacionadas con el exceso de calor, 118 mil millones causados por el aumento del nivel del mar y otros 32 mil millones por daños en las infraestructuras.De acuerdo con el documento, el impacto del calentamiento global podría provocar que la economía estadounidense se contrajera en torno a un 10 por ciento, lo que representaría el doble de las pérdidas registradas durante la Gran Depresión de la década de 1930.La Casa Blanca fue obligada por orden del Congreso a publicar esa evaluación de los efectos del clima, y según múltiples informes de prensa, decidió retrasar su divulgación hasta el "Black Friday" con la aparente expectativa de que pasara desapercibido, dado que era el día siguiente a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.El Mandatario, quien el año pasado inició el proceso para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, cuestionó antes de llegar al cargo la existencia del cambio climático y desde entonces se ha mostrado escéptico sobre sus efectos.La semana pasada, el Presidente puso en duda que hubiera calentamiento global al recordar en su cuenta de Twitter que se avecinaba una ola de frío brutal y prolongado en Estados Unidos.Trump aseguró hoy que había leído parte del informe de su Gobierno sobre los costes del cambio climático, pero de nuevo echó la culpa del fenómeno a otros países, como China o Japón."Ahora mismo somos lo más limpios que podemos ser (en Estados Unidos). Eso es muy importante para mí. Pero si nosotros somos limpios y el resto del planeta es sucio... (no puede ser). Queremos aire y agua limpios", subrayó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.