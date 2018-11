Lo que Trump no ha hecho por los afroestadounidenses y los hispanos

El presidente Trump asegura haber mejorado el ingreso medio, los índices de pobreza y de propiedad de vivienda de afroestadounidenses e hispanos. Pero los números no encajan.Trump sostuvo que el índice de pobreza para los afroestadounidenses ha “bajado a su punto más bajo en la historia” y, para los hispanos, “ha llegado a su nivel más bajo de todos los tiempos”. A primera vista, las aseveraciones de Trump son correctas, de acuerdo con datos de la Oficina de Censos. En el 2017 se redujo a 21.2 por ciento el índice de pobreza de los afroestadounidenses. El de los hispanos, cayó a 18.3 por ciento.Pero los académicos cada vez creen más que la tasa oficial de pobreza resulta algo engañosa y no es especialmente informativa. Ello se debe en gran parte a que los pagos transferibles —como el crédito fiscal o los timbres de comida— no se registran como ingresos, por lo cual su impacto no se incluye en la cifra oficial. En el 2011 la Oficina del Censo introdujo un segundo parámetro sobre pobreza, que está disminuyendo a menor ritmo que el índice oficial.Gregory Acs, vicepresidente de ingresos y prestaciones en el Instituto Urbano, señaló que la economía sigue siendo en gran parte “reflejo del entorno de políticas establecido durante los últimos años antes de que Trump asumiera el poder. Además, señaló que los efectos del recorte de impuestos de Trump no se reflejaron en los datos del 2017.Trump alardeó de su impacto en los índices de propiedad de vivienda de las minorías, diciendo que ahora los hispanos son dueños de más casas a “una tasa más alta en mucho más de una década”. Presumió que la propiedad de vivienda entre los afroestadounidenses “está muy arriba”.Desde la recesión en general han bajado los índices sobre propiedad de casas. Pero la crisis de la vivienda afectó de manera particularmente dura a la comunidad afroestadounidense. También las viviendas hispanas vieron una caída. En el 2007, el 49.7 por ciento de los hispanos eran propietarios de casas. En el 2017, el 46.2 por ciento de los hispanos eran dueños de su vivienda.En los últimos años los índices de propiedad de vivienda de ambos grupos han empezado a recuperarse. El mercado comenzó a estabilizarse, explicó Jonathan Spacer, del Centro Conjunto para Estudios sobre Vivienda adscrito a la Universidad Harvard, y la economía general mejoró. El reciente aumento de dueños de casas, señaló, tiene más que ver con las tendencias generales que con alguna nueva política relativa a vivienda.Trump aseguró que el ingreso medio de los afroestadounidenses es “el mejor que ha habido en la historia de nuestro país”. En el caso de los hispanos, dijo que había alcanzado “un récord histórico”.Si bien a lo largo de las últimas décadas el crecimiento ha sido flojo, generalmente hablando, los ingresos han estado creciendo. El ingreso medio de los hispanos ha alcanzado récord histórico. Pero el de los afroestadounidense sigue estando 2 mil 100 dólares por debajo del nivel que tenía en el año 2000.Acs explicó: “el crecimiento del ingreso que hemos visto básicamente es continuación de las tendencias en cuanto cobró fuerza la recuperación”.

