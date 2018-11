Juicio a 'El Chapo': Un desfile de testigos y un velo de misterio

La mayor noticia sobre la segunda semana del proceso de El Chapo fue algo que no sucedió.Se esperaba que un miembro de alto nivel del Cártel de Sinaloa subiera al estrado y atestiguara haber sobornado al menos con seis millones de dólares a uno de los presidentes mexicanos. ¿A cuál? Nadie sabía realmente. Pero el testigo nunca tuvo oportunidad de contar su versión a raíz de que los fiscales objetaron la línea del interrogatorio y de que un juez federal, trabajando básicamente en secreto, prohibió que se escuchara el testimonio, publicó The New York Times.Lo anterior refleja lo que probablemente se trate de la tensión en curso durante el juicio efectuado en el Juzgado de Distrito Federal en Brooklyn, Nueva York. La fiscalía tiene la esperanza de mantener la evidencia centrada en El Chapo, cuyo verdadero nombre es Joaquín Guzmán Loera, y su violento reino como uno de los mayores narcotraficantes a nivel mundial. A fin de desviar la atención de su cliente, la defensa está intentando presentar pruebas sobre corrupción sistemática en el gobierno mexicano.La semana pasada surgieron varias historias de sobornos cuando el testigo estrella del cártel, Jesús Zambada García, admitió haber sobornado a uno de los más altos funcionarios mexicanos de seguridad pública, Genaro García Luna.Zambada confesó asimismo que en cierta ocasión pagó 250 mil dólares a un oficial del ejército mexicano a fin de que suspendiera un operativo militar para capturar a Guzmán.García Luna no respondió las solicitudes de comentarios.Zambada también señaló que uno de los primos de Guzmán, Héctor Beltrán Leyva, fungía asimismo como intermediario del cártel, siendo responsable de entregar dinero a los políticos. Si bien el jurado nunca se enteró, el lunes varias agencias informativas señalaron que Beltrán Leyva había fallecido la noche anterior en una cárcel mexicana de un “presunto ataque cardiaco”. Posteriormente A. Eduardo Balarezo, uno de los abogados de Guamán, consideró “sospechoso” el deceso.Tras cuatro días ayudando al Gobierno a armar las bases de su causa, el martes por fin Zambada concluyó su testimonio.La presente semana, se tiene programada la participación de otro testigo que coopere. Los fiscales aún no lo identifican, pero les preocupa tanto su seguridad que no permitirán al artista del tribunal que dibuje su boceto.Zambada señaló que como parte de su función como contador del cártel, había establecido varios salvaguardas, lo cual permitió detectar a un agente antidrogas, Andreas Peraza Ayudo, que había robado millones. Zambada dijo al jurado que este hombre había sido posteriormente “despedido”.“No se le dio liquidación; sólo fue despedido”, aclaró uno de los abogados de El Chapo, William Purpura.“Correcto”.“¿Se le gritó?”, sugirió Purpura. El Gobierno objetó.Zambada dijo haber descubierto por lo menos a cinco personas más que le habían robado a la organización.“Y a esas personas nada más se les dijo que regresaran el dinero, ¿verdad?”, preguntó Purpura.“Para que estuvieran al día”, admitió Zambada.Purpura recordó a Zambada que anteriormente había manifestado que se mataba a quienes robaban al cártel.“Así es”, dijo Zambada.Así que, preguntó Purpura, ¿por qué sólo se despediría a alguien que robó millones de dólares?“Era alguien especial”, contestó Zambada.Thomas Lenox: exagente de la DEA, en 1993 Lenox fotografió latas de chile La Comadre que Guzmán llenó de cocaína. A efecto de evitar sospechas, el cártel añadía arena a las latas para que se pesaran y etiquetaran.Owen Putman: también exagente especial de la DEA, quien atestiguó que en una investigación sobre El Chapo se interceptaron más de mil llamadas. Pero en ninguna de las llamadas estaba la voz de Guzmán ni ninguna se compartió en el juzgado. Sin embargo, se espera que rinda testimonio una de las personas que hablaban en las llamadas —Miguel Ángel Martínez—, quien trasladaba en avión cargamentos de cocaína a Estados Unidos y era uno de los contactos clave de Guzmán.Michael Humpries: miembro de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En 1989 marcó el alto a Arturo Guzmán Loera, el hermano del acusado, en la frontera entre Estados Unidos y México y confiscó un millón 226 mil 354 dólares en efectivo que iban escondidos en los paneles y la puerta posterior de una Ford Bronco negra.

