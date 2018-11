Trump vs Trump

Washington- En un sondeo del noticiero CBS News se dio una aprobación del 52 por ciento a la forma como el presidente Trump está manejando la economía, siendo desaprobado en dicho rubro por 41 por ciento de los encuestados, publicó CNN.En el mismo sondeo se determinó que la aprobación general de Trump se mantiene apenas en un 39 por ciento, mientras que su índice de desaprobación es del 55 por ciento.Se trata apenas de la encuesta más reciente en indicar que la mayoría de los estadounidenses aprueban sus medidas económicas, mientras que la mayoría desaprueba su desempeño general.Sin embargo, el hecho de que Trump no pueda subir su calificación general a pesar de lo que los estadounidenses consideran una economía sólida no constituye un gran indicio para el Presidente rumbo a su campaña por reelegirse.La diferencia entre el rating neto de aprobación económica sobre Trump y su aprobación neta general resulta asombrosamente alta analizada en un contexto histórico.A ningún otro mandatario estadounidense le ha ido tan mal en la evaluación general en relación a lo que sugerirían sus ratings económicos.Trump no es el primer presidente en tener unas malas elecciones legislativas a mitad de su mandato. Varios de los que tuvieron malos resultados en las elecciones intermedias se reeligieron dos años después.Nos obstante, se consideraba que muchos de esos presidentes habían tomado malas decisiones económicas rumbo a las elecciones a mitad de su primera gestión, de acuerdo con datos de CBS News que datan desde finales de los 70.Para la siguiente elección presidencial, la calificación económica de todos esos mandatarios subió 10 puntos o más en el sondeo de CBS News. Con ello, el rating general de aprobación de estos presidentes también subió más de 10 puntos.Trump se encuentra en una situación muy distinta. La gente cree que está teniendo un buen desempeño económico, pero ello no está traduciéndose en una mayor aprobación general.

