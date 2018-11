Respira movimiento promariguana sin Sessions en el Departamento de Justicia

Los Ángeles- Describió la mariguana como un "peligro muy real" y dijo que sus efectos son "un poco menos terribles" que los de la heroína. Una vez, durante una audiencia sobre drogas cuando era senador, dijo que quería enviar un mensaje claro: "La gente buena no fuma mariguana".Así que cuando el general Jeff Sessions fue expulsado recientemente, un suspiro de alivio colectivo surgió de los defensores de la mariguana legalizada: activistas, políticos, inversionistas, quienes se sintieron atacados por el principal oficial de la ley de la nación.La partida de Sessions se ha traducido en un aumento de las existencias para las compañías de cannabis y en un reajuste para el movimiento de legalización que, desde 2012, ha visto a casi una docena de estados aprobar medidas de mariguana recreativas.El gobernador electo de Colorado, Jared Polis, un firme partidario de la olla legal, dijo que Sessions "lo tuvo fuera de los estados que han legalizado la mariguana"."No hay duda sobre eso", dijo Polis, una demócrata, en una entrevista. "En una situación ideal, el próximo fiscal general reconocería los derechos de los estados, como Colorado, de legalizar y regular la mariguana de manera responsable y no interferir ni amenazar con interferir".Incluso Cory Gardner, un senador republicano conservador de Colorado, tuiteó un golpe sutil en Sessions después de su partida: "Espero seguir trabajando con el presidente para cumplir con su posición de campaña para dejar la regulación de la mariguana a los estados".Si bien es difícil saber exactamente qué hará al respecto Matthew Whitaker, los activistas tienen la esperanza de haber escapado al escrutinio más difícil. Aunque no ha hablado mucho sobre sus puntos de vista sobre la mariguana, Whitaker, durante su candidatura de 2014 a un escaño en el Senado de Iowa, simpatizó con los usuarios de cannabis medicinal.

