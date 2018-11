No serán castigados los estudiantes del estado de Wisconsin que al parecer hicieron el saludo nazi en una fotografía muy criticada, notificó esta semana a los padres de familia la superintendente del plantel, publicó The New York Times.La funcionaria del Distrito Escolar Baraboo, Lori Mueller, dijo en oficio que el distrito “no estaba en posición de castigar a los alumnos por sus actos” debido a los derechos constitucionales a la libertad de expresión.El distrito investigó durante cerca de 10 días el incidente con ayuda de la Policía.Un padre de familia tomó la fotografía en mayo antes del baile de la secundaria Baraboo, sin mediar encargo alguno por parte de la escuela, se indica en el documento. Los muchachos que se ven en la imagen, quienes se hallaban de pie en el exterior del Juzgado del Condado Sauk, en el centro de Baraboo, eran estudiantes y exestudiantes del plantel.En la foto, muchos de ellos levantan un brazo, con las palmas hacia abajo y los codos derechos, en un gesto que parece idéntico al saludo nazi. Uno de los alumnos de la primera fila está haciendo con el dedo índice y el pulgar la señal de “bien”, gesto de mano adoptado por los nacionalistas blancos y con frecuencia empleado para provocar a los liberales.La imagen generó indignación tras ser publicada el 11 de noviembre en una cuenta anónima de Twitter. En el post se leía, “hasta hicimos que el chavo negro lo levantara”. (Aparentemente en la fotografía se aprecia a un estudiante de color, quien queda parcialmente oculto).El padre que tomó la imagen, Peter Gust, subió la fotografía a su página, donde podía verse hasta el 12 de noviembre, cuando fue borrada.Baraboo es una población de 12 mil habitantes. El 94 por ciento son blancos, de acuerdo con el censo 2010.Cuando la fotografía empezó a circular por internet, el Distrito Escolar Baraboo se disculpó diciendo que la imagen “había sido correctamente descrita como llena de odio, decepcionante y generadora de miedo”, prometiendo organizar programas comunitarios dedicados a abordar los actos de los alumnos, mismo que “dañan profundamente a personas alrededor del mundo”.

