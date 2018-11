Washington.- Varios senadores republicanos de Estados Unidos rechazaron el domingo el apoyo del presidente Donald Trump a Arabia Saudí después del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Algunos legisladores del partido sugirieron que el Congreso debe tomar medidas adicionales.La semana pasada, Trump prometió seguir siendo un "socio firme" del reino y dijo que no estaba claro si el príncipe heredero Mohammed bin Salman conocía el plan de matar a Khashoggi el mes pasado en el consulado saudí en Estambul.El presidente puso en duda la evaluación de la CIA de que el príncipe heredero Mohammed ordenó el asesinato de Khashoggi y dijo a los reporteros que la agencia no había llegado a una conclusión definitiva."No estoy de acuerdo con la evaluación del presidente. Es inconsistente con la información de inteligencia que he visto", que implica al príncipe heredero, dijo el senador republicano Mike Lee en" Meet the Press "de NBC.Lee citó el asesinato de Khashoggi como otra razón por la que ha insistido en ayudar al esfuerzo de guerra de Arabia Saudí en Yemen.El 15 de noviembre, Estados Unidos impuso sanciones económicas a 17 funcionarios saudíes por su papel en el asesinato de Khashoggi y los senadores de los dos principales partidos de Estados Unidos introdujeron una legislación que suspendería las ventas de armas a Arabia Saudita por Khashoggi y por su papel en la guerra civil de Yemen.El legislador Adam Schiff, quien está en línea para convertirse en presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes cuando los demócratas recuperen el control de la cámara en enero, ha prometido investigaciones sobre el caso de Khashoggi y sobre si los intereses financieros personales de Trump están dictando su política saudí."Mire, el presidente no está siendo honesto con el país sobre el asesinato de Jamal Khashoggi", dijo Schiff en el programa "Estado de la Unión" de CNN. "¿Qué está impulsando esto?"Khashoggi, un columnista del Washington Post y crítico del príncipe heredero, fue asesinado el 2 de octubre. Riad inicialmente negó conocer la desaparición de Khashoggi y luego ofreció explicaciones contradictorias."Creo que debemos analizar esto más a fondo", dijo el senador republicano Joni Ernst a CNN.Ernst reconoció la importancia de Arabia Saudí como socio estratégico."Sin embargo, también somos una nación muy fuerte cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata del estado de derecho", dijo Ernst."Y si hay indicios de que el príncipe estuvo involucrado en este asesinato, entonces debemos considerar absolutamente cualquier otra acción".El senador Ben Sasse, un crítico frecuente de Trump, criticó la postura de Trump sobre el asesinato de Khashoggi calificándola como débil."Hacer el caso realista es algo diferente a ser tan débil que no decimos la verdad, dijo Sasse en "Fox News Sunday". El príncipe heredero Mohammed "contribuyó a asesinar a alguien en el extranjero y no es fortaleza que digamos algo así. La fuerza es decir la verdad incluso cuando es difícil".Otros senadores republicanos, entre ellos Lindsey Graham, Rand Paul y Bob Corker, no han sido implacables en sus evaluaciones de la participación de Arabia Saudí en el asesinato de Khashoggi."Nunca pensé que vería el día en que la Casa Blanca actuaría como una empresa de relaciones públicas para el príncipe heredero de Arabia Saudí", escribió Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en Twitter después de los comentarios de Trump el martes.