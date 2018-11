El Día de Acción de Gracías, el presidente Trump dijo básicamente que de lo que estaba más agradecido era de él mismo --- o por lo menos de su desempeño como mandatario, informó The Washington Post.Cuando le preguntaron a Trump de qué estaba más agradecido, “una pregunta que los comandantes en jefe usualmente responden elogiando a los miembros del servicio militar que están en peligro”, de acuerdo a Josh Dawsey de The Washington Post, sin embargo, la respuesta de Trump fue una de sus clásicas: “Yo he hecho una tremenda diferencia en nuestro país”.Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses no están tan seguros que al tener Trump en la Oficina Oval haya logrado que Estados Unidos sea más grande.Recientes sondeos, además de unas encuestas anteriores, sugieren que la mayoría de los estadounidenses no se sienten complacidos con su desempeño.De acuerdo al sondeo más reciente de Quinnipiac, sólo el 41 por ciento de los estadounidenses aprueban el desempeño de Trump como presidente. Los únicos grupos que le han dado un índice de aprobación de más del 50 por ciento son los republicanos y hombres anglosajones.Mientras que la afirmación de esos grupos, que están bien representados entre la base de Trump, podrían significar mucho para el presidente, ya que la mayoría de los estadounidenses --- incluyendo a los votantes --- no son republicanos ni caucásicos.Sólo una cuarta parte del país se identifica como republicano, de acuerdo a Gallup. Los hombres anglosajones representan menos de una tercera parte de la población del país, de acuerdo a la Red de Mujeres Donadoras.Estos hechos fueron muy evidentes durante las elecciones de medio término, en las que algunas razas aún están indecisas.Las elecciones de medio término fueron un referéndum sobre el desempeño de Trump. Y la ola azul --- contraria a la ola roja que Trump les dijo a los asistentes de sus mítines que podría llegar --- es una afirmación del hecho de que la mayoría de los electores prefirieron candidatos del otro partido en lugar del de Trump.En las recientes elecciones se registró la ganancia neta más grande en la Cámara para los demócratas, lo cual no ocurría desde el Watergate. Y con los cambios demócratas que hubo en el Senado en Nevada y Arizona, y en algunas victorias clave en gubernaturas, en donde anteriormente eran fortalezas republicanas, los votantes le enviaron a Washington el mensaje de que querían más personas en el poder para que vigilaran a Trump.Lo que debería notar Trump es que muchas personas que lo eligieron en el 2016 votaron en contra de los candidatos que apoyó dos años después.Los independientes que estuvieron dispuestos a darle a Trump una oportunidad en el 2016, observaron su actuación en los últimos años y decidieron cambiarse a la izquierda.Aunque Trump podría volvérselos a ganar, si no sigue desempeñándose como lo acostumbra o diciéndoles que Estados Unidos está mejor de lo que ellos creen.No es sorpresivo que Trump esté orgulloso de sí mismo. Sin embargo, esa perspectiva no tiene probabilidades de conseguir victorias significativas para su partido a menos que estén acompañadas de soluciones tangibles a los problemas que les importan más a los electores.