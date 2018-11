Pide EU avanzar veto a trans en milicia

Estados Unidos- La administración de Trump, solicitó al Tribunal Supremo que asuma su postura sobre el proyecto de ley para vetar a que formen parte de las Fuerzas Armadas las personas transgénero, informó The Washington Post.El Fiscal federal Noel Francisco presentó este viernes ante la Corte la documentación necesaria para solicitar su parecer sobre tres casos diferentes que ponen en entredicho la legalidad de esta prohibición y que aún están siendo juzgados por tribunales de apelación.En agosto del año pasado, el mandatario decidió prohibir la presencia de transexuales en las Fuerzas Armadas, decisión que acabó siendo bloqueada por diversos tribunales al considerar que esta norma atentaba contra el derecho de igualdad.Aun así, el Ejecutivo siguió trabajando en el asunto y en febrero el Pentágono envió una recomendación a la Casa Blanca en la que si bien se abogaba por no expulsar a los militares transexuales, se aconsejaba que no se permitiera el alistamiento de personas que pudieran en un futuro querer someterse a una operación de cambio de sexo.Finalmente, el Departamento de Defensa presentó en marzo una normativa que establecía que las personas con "un historial de disforia de género (...) quedan descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas", pero no recomendaba la expulsión de miembros de las Fuerzas Armadas que ya se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.Tampoco esta normativa se pudo implantar puesto que, además de generar el rechazo de numerosos grupos sociales y de parte del estamento militar, fue nuevamente bloqueada por la Justicia por considerar que atentaba contra los derechos constitucionales por tratarse de una medida discriminatoria.En su solicitud, la Administración alegó hoy que este bloqueo ha forzado al Ejército a mantener la política durante casi un año, a pesar de que un informe elaborado por el Pentágono y suscrito por el Secretario de Defensa, James Mattis, establece que la incorporación a filas de estas personas "pone en riesgo la letalidad y eficacia militar".

