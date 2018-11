Asociado de colaborador de Trump negocia acuerdo con Mueller

Jefferson City.- Un comentarista conservador y asociado de Roger Stone —colaborador del presidente Donald Trump— dijo el viernes que está negociando un acuerdo con el equipo del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.Jerome Corsi dijo a The Associated Press que ha estado negociando un potencial acuerdo, pero declinó dar más detalles. Dijo en un programa en YouTube la semana pasada que esperaba ser imputado bajo cargos de mentirle a investigadores federales, aunque dijo entonces que era inocente.El equipo de Mueller interrogó a Corsi como parte de la investigación de Stone con WikiLeaks. Las agencias estadounidenses de inteligencia han concluido que Rusia fue la fuente del material hackeado y publicado por WikiLeaks durante las elecciones de 2016 y que dañaron la campaña de Hillary Clinton.La oficina de Mueller está tratando de determinar si Stone u otros asociados del presidente Donald Trump tenían conocimiento por adelantado de los planes de WikiLeaks.El diario The Washington Post reportó inicialmente las negociaciones entre Corsi y el equipo de Mueller.Corsi, el exjefe de la corresponsalía en Washington de InfoWars, un medio que promueve teorías de conspiración, cooperó con la pesquisa durante unos dos meses, entregando dos computadoras y un celular y otorgando al FBI acceso a sus cuentas de correo electrónico y tuits.Sin embargo, dijo que las conversaciones con los investigadores habían acabado mal. “Yo anticipo absolutamente que en los próximos días seré imputado por Mueller”, dijo la semana pasada, haciendo un pedido de donaciones para su fondo de defensa legal.Stone, que ha dicho también que está preparado para ser imputado, niega haber sido un conducto para WikiLeaks, que publicó miles de correos electrónicos robados al presidente de la campaña de Clinton John Podesta en las semanas antes de las elecciones.En una declaración separada el viernes, Stone dijo a la AP: “Está claro sobre la base de sus recientes videos y sus recientes entrevistas que mi amigo el doctor Corsi ha estado bajo presiones tremendas y eso está comenzando a afectarlo profundamente. Ha dicho públicamente que se le está pidiendo una y otra vez que diga cosas que él simplemente no cree que ocurrieron”.

