Raleigh– Un inmigrante mexicano que se refugió durante 11 meses en una iglesia de Carolina del Norte para no ser deportado fue arrestado el viernes después de llegar a una cita con las autoridades migratorias, lo que hizo que más de una decena de simpatizantes cerraran el paso a un vehículo oficial y también fueran detenidos.Samuel Oliver Bruno, de 47 años, fue detenido en una oficina de inmigración en el área de Raleigh, informó en un comunicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE).El grupo defensor Alerta Migratoria NC dijo en un comunicado que Oliver fue a que le tomaran las huellas dactilares para que pudiera solicitar residencia en Carolina del Norte con su esposa e hijo. El mexicano vivió desde finales del 2017 en la Iglesia Metodista Unida CityWell en Durham para eludir a las autoridades migratorias, quienes por lo general no arrestan a personas en iglesias y otros lugares delicados.El ICE informó que Oliver, quien lleva dos décadas viviendo en Carolina del Norte, no tenía base legal para estar en Estados Unidos y agotó todas sus apelaciones. En 2014 se declaró culpable de utilizar documentos falsos para reingresar por Texas a Estados Unidos después de salir del país, según documentos de la corte.Alerta Migratoria informó que el migrante mexicano fue detenido y subido a una camioneta después de entrar a la oficina de asuntos migratorios.y que sus simpatizantes fueron arrestados cuando intentaron impedirdirlo.lo. el avance del vehículo oficial.

