Protestas antiTrump ayudaron a que Wisconsin volviera a ser 'azul'

Wisconsin- Hace dos años, antes de que se eligiera a Donald Trump, Anna Rybicki no se habría sentado en la mesa del comedor de su casa en Rust Street, ideando una estrategia de reforma escolar con cinco aliados. Ella no habría asistido a un taller de organización comunitaria de tres días o hecho un discurso ante la junta escolar, publicó The Washington Post."Cambió mi vida cuando él fue elegido", dijo Rybicki, de 39 años, una abogada que ha sido madre de ama de casa desde 2011. "Nunca lloré; me movilizo, eso es lo que me hizo sentir bien. Fui a todas las reuniones de todo".Desde la erupción de las protestas nacionales contra Trump en enero de 2017, una pregunta central ha sido si la energía persistiría. Los signos en Wisconsin hasta ahora han sido positivos para los demócratas: inesperadamente ganaron una contienda en la Corte Suprema del estado en abril y cambiaron de manera confiable a un escaño en el Senado estatal republicano en junio. El 6 de noviembre, derrotaron al gobernador republicano Scott Walker por primera vez en cuatro intentos. El porcentaje de participación en todo el estado estuvo entre los más altos del país.En Eau Claire, con una población de 68,000, los votantes derrocaron a un juez nombrado por los republicanos y a los candidatos elegidos al Concejo de la Ciudad liberal este año. Eso señaló un desarrollo inesperado: el activismo democrático impulsado por una elección nacional se está canalizando hacia cambios a nivel local.Para Rybicki y Erica Zerr, es un esfuerzo por cambiar el plan de estudios de ciencias de la escuela secundaria y abrir una escuela autónoma pública. Para Bill Hogseth, es una campaña de derechos de voto. Para Becca Cooke, es el avance de las mujeres en los negocios. Para Amy O'Connor, es trabajar en un centro cultural y apoyar una serie de causas liberales.La alternativa era "levantarse cada mañana y revisar Twitter y estar furioso todos los días", dijo O'Connor, quien da forma al teatro y las artes en un nuevo centro de artes escénicas en Eau Claire. Al enfrentarse a la sensación de que "todo está perdido", como ella dijo, apuntó "construir algo positivo como mi forma de protesta".

