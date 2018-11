Fuego en California está controlado en 95%

San Francisco.- La cifra de víctimas por los incendios de California subió a 84 tras el hallazgo de otros cadáveres en Paradise, al tiempo que se informó que el fuego Camp está contenido en un 95% y algunos famosos realizaron donativos para los damnificados, publicó El Universal.El peor incendio sufrido en la costa oeste de Estados Unidos desde que se tiene constancia destruyó ya más de 13 mil viviendas y hay registrados cientos de desaparecidos.Los equipos de socorro se preparan ahora para fuertes lluvias previstas para el resto de la semana, lo que debe ayudar a apagar el incendio, pero podrían provocar repentinas inundaciones y arrastrar restos humanos que no han sido localizados.El exgobernador de California Arnold Schwarzenegger visitó el miércoles la zona más afectada, en el condado de Gutte, y se reunió con algunos de los afectados.“Hoy en Paradise vi devastación y me reuní con personas que lo perdieron todo”, tuiteó el ex político y actor. “Pero también vi el espíritu de América. Vi a bomberos trabajando en turnos de 24 horas y vi a voluntarios sirviendo comida y ayudando todo lo posible”, añadió.“En este Acción de Gracias, les agradezco por demostrar qué es lo que nos hace grandes”, dijo.Schwarzenegger repartió desayunos y llamó a realizar donativos. Según el diario KCRA, él mismo donó 100 mil dólares a los bomberos.No fue un Día de Acción de Gracias normal para muchos de los evacuados o las personas que trabajan para controlar los incendios en el norte de California.Matt Berger, un socorrista del condado Orange, dijo que él y sus colegas están tratando de “no enredarse demasiado en el hecho de que no están en casa para pasar los días festivos”.“Es simplemente otro día de trabajo para nosotros”, dijo afuera de una tienda de Paradise, uno de los pocos edificios que no se quemó.Por su parte, Patty Rough, quien perdió su casa y la mayoría de sus pertenencias en Paradise, pasó el día festivo con su esposo y sus hijos en una cena organizada por voluntarios para los miles de damnificados.Ella está triste por todo lo que perdió, pero sabe que hay gente que tiene mucho menos.“Hoy estamos agradecidos; no sé si felices”, dijo llorando. “Decir feliz Día de Acción de Gracias es un poco raro en este momento”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.