El extraño mensaje del abogado de 'El Chapo' a Peña Nieto

Más mediático no puede ser. Aunque ahora hay un breve descanso en el denominado "juicio del siglo", sigue dando de qué hablar. En un nuevo episodio Eduardo Balarezo, uno de los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán, le envió un mensaje directo a través de redes sociales al presidente Enrique Peña Nieto.Este mensaje (EPN Are You sorry that you sent him here?) viene acompañado de una nota del diario New York Daily News, la cual trata sobre los seis millones de dólares que supuestamente habría pagado el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Guzmán, al presidente de México.El Twit está dando muchop de qué hablar este jueves.Desde que dio inicio el juicio, la defensa de "El Chapo" han hablado sobre sobornos a presidentes de México, como también el de Felipe Calderón, y de funcionarios públicos.De hecho, también se señaló a Peña Nieto de haberse reunido en un restaurante con miembros del cártel para recibir sobornos.