... y amaga Trump con cerrar frontera

Ciudad de México— Donald Trump amenazó ayer con cerrar la frontera de Estados Unidos con México para impedir la entrada de miles de centroamericanos.“Si vemos que esto alcanza un nivel en el que vamos a perder el control o en el que las personas empezarán a resultar heridas, cerraremos el ingreso al país durante un tiempo hasta que podamos tenerlo bajo control”, señaló.En su residencia de Palm Beach, donde pasó el Día de Acción de Gracias, aclaró que su advertencia afectaría a toda la frontera, lo que perjudicaría también a las exportaciones e importaciones.El aviso forma parte de su discurso antimigrante, que se intensificó ante las elecciones legislativas del 6 de noviembre, y que incluyó el envío de 5 mil 800 soldados con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera.También autorizó a las Fuerzas Armadas a utilizar la fuerza en caso de que sea necesario.“Si tienen que hacerlo, van a usar una fuerza letal. He dado el visto bueno, espero que no tengan que hacerlo”, señaló.Por otra parte, Trump no descartó la posibilidad de un cierre parcial de su Gobierno a inicios del próximo mes por la negativa del Congreso a autorizar el financiamiento para el muro fronterizo.“¿Podría haber un cierre? Ciertamente que sí y sería por la seguridad fronteriza, de la cual el muro es una parte”, expresó.“Uno le habla a estas personas y ellos comienzan una pelea. No quiero eso en este país”, aseguró.Asimismo, destacó que en Tijuana la gente recibió a los migrantes “con los brazos abiertos”, pero ahora, afirmó, “se están volviendo locos para sacarlos de la ciudad porque están pasando cosas malas”.

