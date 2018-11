Funcionarios mexicanos les piden cuota a migrantes

Los Ángeles- Los solicitantes de asilo canalizados a cruces de puentes en la frontera de Texas están siendo bloqueados para que no se acerquen al lado de los EU, y son forzados a ingresar a las listas de espera supervisadas por funcionarios mexicanos.Los solicitantes de asilo y los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que los ha puesto en riesgo de extorsión, discriminación y deportación, y muchos dicen que los funcionarios mexicanos exigen dinero para dejarlos pasar y de ver a otros, más abajo en la lista, cruzados por delante.En Matamoros, una ciudad frente a Brownsville, Texas, la lista se mantiene en un portapapeles en una caja de plástico azul opaca en el más nuevo de los dos puentes fronterizos. Aunque los funcionarios mexicanos mantienen la lista, los oficiales de los Estados Unidos deciden cuántos solicitantes de asilo cruzan. Una persona familiarizada con el sistema de inmigración mexicano que pidió no ser identificada por razones de seguridad dijo que los funcionarios de los Estados Unidos eligen quién cruza en función de la nacionalidad y otras características.La semana pasada, los funcionarios de inmigración mexicanos notificaron a cuatro solicitantes de asilo acampados al pie del puente durante más de un mes que era su turno de cruzar. Habían estado cerca de la cima de la lista de espera durante días, pero habían visto a otros saltar por delante de ellos. Ahora se despedían con lágrimas de unos 20 migrantes con los que habían estado alojados en catres bajo lonas.Funcionarios mexicanos escoltaron a los cuatro (una mujer embarazada, su novio, una madre y su hijo de 16 años) a una estación de oficiales de aduanas de los Estados Unidos en el centro del puente cubierto."¿Cuántos son y de qué países?", Preguntó uno de los funcionarios de Estados Unidos en español.Los migrantes se identificaron y los funcionarios de los Estados Unidos contaron en voz alta: dos cubanos, dos guatemaltecos. Los funcionarios mexicanos asintieron. Luego permitieron que los cuatro ingresaran a los EU.La ley de los Estados Unidos dice que los inmigrantes pueden presentarse para solicitar asilo en los cruces fronterizos o dentro del país después de ingresar ilegalmente. Pero cuando miles de centroamericanos se acercaron a la frontera este mes, el presidente Trump anunció que a los que cruzan ilegalmente se les negaría el asilo. Esta semana, un juez federal en San Francisco bloqueó esa prohibición de asilo.Pero el fallo del juez no abordó los esfuerzos del gobierno por detener a los solicitantes de asilo en los puentes de la frontera sur. Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dicen que se han quedado sin espacio para procesarlos en las zonas fronterizas, la mayoría de los cuales dijeron que albergan a menos de cien personas.

