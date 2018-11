Washington- Brian Higgins fue uno de los 16 demócratas que firmaron una carta en la que se oponían a la candidatura de Nancy Pelosi para el cargo de presidente de la Cámara. El neoyorquino también la había llamado "distante, frenética y equivocada" a principios de este año, informó The Washington Post.Pero Pelosi ignoró todo eso.En cambio, la veterana líder demócrata de la Cámara de Representantes se dedicó a ganarse a Higgins esta semana, escuchando las quejas de los legisladores de Buffalo y reclutando aliados para convencerlo de que vería avances en la legislación para expandir Medicare.La estrategia funcionó: el miércoles, Higgins eliminó su nombre de la carta contra Pelosi y apoyó a la líder de 78 años, acercándola a recuperar el mazo que ganó por primera vez hace más de una década.El implacable enfoque de Pelosi sobre el tratamiento de los dolores de cabeza políticos que aprendió al pie de su padre, el exalcalde de Baltimore Thomas D'Alesandro Jr., ha sido fundamental para mantener su control del poder desde que los demócratas obtuvieron la mayoría de la Cámara de Representantes este mes.Ella ha cortejado personalmente a miembros descontentos en reuniones y por teléfono mientras despliega su red en expansión para reforzar su oferta entre liberales y moderados, casi abrumando a sus críticos con su capacidad para superarlos."Ella no levanta la voz; ella no amenaza a nadie, ese no es su estilo ", dijo el representante Ro Khanna (demócrata por California), un aliado de Pelosi. “Ella gana ganando el argumento moral, ganando el argumento de relaciones públicas, ganando el argumento con grupos y activistas. Ella va a ser oradora ".

