Chico, California— Patty Rough perdió su casa y la mayoría de sus pertenencias por el incendio forestal que arrasó Paradise, y no tenía un lugar para preparar la cena para el Día de Acción de Gracias.Pero ella y su esposo están a salvo y pudo pasar el día festivo con sus hijos frente a platos de pavo, salsa de arándano y tarta en un festín preparado por voluntarios para miles de personas. Patty está triste por todo lo que perdió, pero sabe que hay gente que tiene mucho menos.``Hoy estamos agradecidos; no sé si felices", dijo llorando mientras estaba sentada cerca de su hijo y frente a su hija. ``Decir feliz Día de Acción de Gracias es un poco raro en este momento".Ella está entre las miles de personas cuyas casas se quemaron cuando el letal incendio arrasó Paradise y comunidades aledañas. Al menos 83 personas murieron y quedaron destruidas más de 13.000 viviendas.Las llamas estaban contenidas en un 90% hasta el jueves, dos semanas después de que estallaron. La lluvia que cayó el miércoles en la noche y el jueves en la tarde ayudó a los bomberos, pero complicaron la búsqueda de restos humanos entre los escombros dejados por el incendio.Las condiciones húmedas, frías y con viento están dificultando que los trabajadores puedan ver y moverse.No fue un Día de Acción de Gracias normal para muchos de los evacuados o trabajadores.Matt Berger, un socorrista del condado Orange, dijo que él y sus colegas están tratando de ``no enredarse demasiado en el hecho de que no están en casa para pasar los días festivos".``Es simplemente otro día de trabajo para nosotros", dijo afuera de una tienda de Paradise que no se quemó.Los voluntarios trataron de aportar una dosis de normalidad a los tiempos difíciles. World Central Kitchen, una organización no lucrativa con sede en Washington, cocinó 15.000 platillos, haciendo equipo con Sierra Nevada Brewing Co., la universidad local y el pueblo de Paradise, para servirles.Chefs famosos como José Andrés, quien inició el World Central Kitchen, y Guy Fieri, cocinaron y se tomaron fotos con fans mientras reflexionaban sobre la tragedia que los trajo aquí.Afuera de la zona de Paradise, decenas de personas abrieron sus puertas a extraños para ofrecer una cena más personal por el Día de Acción de Gracias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.