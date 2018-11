Washington— Su innecesaria complejidad así como la ausencia de un estudio sobre espacio aéreo son las dos razones aeronáuticas por las que debe evitarse la operación conjunta de la base militar de Santa Lucía y el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), afirmó el centro de investigación estadounidense conocido como MITRE.En un comunicado aclaratorio, la división de aviación de MITRE -un centro de investigación no comercial en el Estado de Virginia-, presentó sus argumentos luego de que el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, decidiera suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM)."Si tan solo dos razones aeronáuticas deben ser mencionadas por la que debería evitarse la alternativa AICM+Santa Lucía, estas son: A, la innecesaria complejidad que puede llevar a problemas importantes que tendría que crearse para manejar ambos aeropuertos a la vez, cuando existe una muchísimo mejor opción con un total de tres pistas, no de cinco", señaló MITRE."B, el hecho de que nadie ha desarrollado el obligado estudio de espacio aéreo de AICM+Santa Lucía, dejando a un costado, ante la abrupta orografía de la CDMX, que el sistema debe diseñarse 'de arriba (el espacio) hacia abajo (las pistas)', no al revés", añadió.Apoyándose también en un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), MITRE calificó como erróneas las consideraciones hechas por el equipo de López Obrador sobre una simple suma de número de pistas para apoyar la opción de Santa Lucía y el AICM, además de agregar que todo estudio de espacio aéreo tomaría años."Lo anterior no sólo lo dice MITRE. Mucho de esto fue expresado claramente por la OACI en su informe final al respecto en 2014. La idea de que sumar pistas equivale automáticamente a mayor capacidad, sin importar la geometría ('configuración') de las pistas, obstáculos, el espacio aéreo y simulaciones en tiempo real, es errónea", señaló el centro de investigación."Dichos análisis constituyen un campo complicado que requiere, no de 'diez años', como de ha dicho, pero sí de años, no de meses", señaló.Liderada por el mexicano Bernardo Lisker, la división de aviación de MITRE también subrayó en su comunicado que el preestudio de octubre de la consultora Navblue (empresa de la firma Airbus) presentado por el equipo de López Obrador no es suficiente para iniciar la construcción de la opción Santa Lucía+AICM."La consultora NAVBLUE, que analizó a nivel preestudio el caso AICM+Santa Lucía, adujo en un informe, por medio de notas al pie de página y en su Sección 3.1.3, en forma clara y profesional, que su preestudio utilizó suposiciones y por sí solo, no debe ser usado para decisiones de construcción", asegura MITRE.Sobre la idea de operar la opción del aeropuerto de Toluca en conjunto con la opción de Santa Lucía y el AICM, MITRE asegura que Toluca en si misma enfrenta obstáculos y llamó por lo mismo a realizar un estudio de espacio aéreo para conocer la viabilidad de una opción de tres aeropuertos como propone López Obrador."Ahora se habla de operar un mayor volumen de tráfico aéreo en tres aeropuertos relativamente cercanos, no dos, por lo que MITRE recomienda aún con mayor contundencia que se estudie el espacio aéreo y su gestión antes de emprender obras en Santa Lucía. Sería desafortunado comprobar que la operación de los tres aeropuertos resulte en un 'embotellamiento' de tráfico aéreo sin mitigación", indicó la organización.En otro aspecto relevante, MITRE subraya que la evaluación de aspectos aéreos para apoyar la constitución del NAIM en Texcoco llevó años de estudio y que incluso una de sus tres pistas ayudaría a sustituir buena parte de las operaciones militares de la base de Santa Lucía, también en el Estado de México.Siendo un centro sin fines de lucro, la división de aviación de MITRE ha prestado asesoría a múltiples proyectos aeroportuarios alrededor del mundo y aseguró en el comunicado estar dispuesto a colaborar si se requiere en un estudio del espacio aéreo de la opción relativa al aeropuerto de Toluca.Originalmente nacido dentro del seno del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en inglés), MITRE es desde 1960 un centro de investigación técnica independiente que incluye divisiones especializadas entre las que se incluye la división de aviación especializada en el tráfico y navegación aérea.