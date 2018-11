El misterioso asesinato de una familia en una mansión de Nueva Jersey

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados y tanto ellos como su mansión en Colts Neck, Nueva Jersey, fueron devorados por un incendio, informó el miércoles Christopher Gramiccioni, fiscal del condado de Monmouth, publicó CNN."Hoy, nuestra investigación ha revelado que de forma triste y desafortunada estos individuos fueron víctimas de homicidio con violencia en cierto punto antes de que iniciara el fuego", dijo.Keith y Jennifer Caneiro fueron identificados como dos de las víctimas. Gramiccioni dijo que tentativamente los otros dos cuerpos serían de los hijos de la pareja, Jesse, de 11 años, y Sophia, de 8.Keith Caneiro recibió un disparo y su cuerpo fue hallado frente a la casa, mientras que los otros tres aparecieron con severas quemaduras dentro de la vivienda.Las autoridades no tienen bases para considerar un "ángulo de suicidio" en el caso, dijo Gramiccioni.El fiscal dijo que las autoridades investigan como provocado otro incendio en una casa cerca de Ocean Township y si los dos están relacionados.La otra casa es la vivienda de Paul Caneiro, hermano de Keith Caneiro, dijo Gramiccioni. Las dos casas están a una distancia de 17 kilómetros."Mi cliente refrenda su inocencia en este cargo y en cualquier otro cargo potencial", dijo a CNN Robert Honecker, abogado de Caneiro. "Su familia apoya su defensa en este cargo. No ha habido ninguna evidencia que sugiera alguna razón por la cual él tendría esa conducta. Él espera ser reivindicado cuando este caso finalmente se resuelva".Las autoridades dicen que Paul Caneiro le prendió fuego a su casa con gasolina mientras su esposa y sus dos hijas estaban dentro, de acuerdo con la denuncia. No se registraron heridos en ese incendio.Paul y Keith Caneiro son los únicos funcionarios de una compañía dedicada a la venta y reparación de computadoras, de acuerdo con el registro empresarial de Nueva Jersey.Christopher Gramiccioni, Fiscal del condado de Monmouth, dijo que un médico forense está investigando las causas de muerte de las cuatro víctimas. “Es importante enfatizar que no tenemos ninguna razón para creer que alguien más en la comunidad está en peligro en este momento”, dijo el funcionario en conferencia de acuerdo con AP.En Linkedin, Keith Caneiro aparece como CEO y director de tecnología Square One, una compañía basada en la ciudad de Nueva York. Su perfil dice que se graduó de la Universidad de Columbia con una Maestría en Ciencias en 2018 y que anteriormente recibió certificaciones de la plataforma en línea de Harvard Business School.Autoridades de Nueva Jersey emprendieron una exhaustiva investigación por la muerte de una familia compuesta por un matrimonio y sus dos hijos.Primeras indagatorias refieren que el hermano del esposo pudo tener algo que ver, dado que fue acusado de incendiar su casa, horas antes de que fueran hallados los cadáveres consumidos por un incendio.

