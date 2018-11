Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el Día de Acción de Gracias con nuevos ataques contra el juez de la Corte Suprema, John Roberts, sobre la independencia del poder judicial estadounidense y los fallos en materia migratoria."El juez Roberts puede decir lo que quiera, pero el Noveno Circuito es un desastre total. Está fuera de control, tiene una reputación horrible, anula más que cualquier circuito en el país, 79%, y se usa para obtener un resultado casi garantizado", inició el republicano este jueves."Los jueces no deben legislar la seguridad y seguridad en la frontera, o en cualquier otro lugar. No saben nada al respecto y están haciendo que nuestro país sea inseguro. ¡Nuestros grandes profesionales de la aplicación de la ley deben poder hacer su trabajo! Si no, solo habrá caos, caos, lesiones y muerte. ¡Queremos la Constitución como está escrita!", añadió.El mandatario ha dirigido una serie de críticas contra el juez designado por el Presidente Barack Obama, el cual ha manifestado su rechazo a la política migratoria del republicano.Roberts respondió a los primeros comentarios del presidente este miércoles en una declaración donde señaló que no hay jueces de Obama o jueces de Trump, sino un grupo extraordinario de jueces dedicados.La crítica del mandatario al Poder Judicial estadounidense va dirigida en específico al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en California, el cual cuenta con una mayoría de jueces nombrados por presidentes demócratas y ha emitido fallos en contra de la política migratoria de Trump.

