Autoriza EU disparar contra los migrantes

Washington— El secretario de Defensa, Jim Mattis, declaró ayer que la Casa Blanca le dio autoridad para usar soldados para proteger a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con uso de fuerza letal en caso de ser necesario, en el suroeste de la frontera de Estados Unidos con México.Eso, bajo ciertas circunstancias, podría significar el uso de soldados para detener temporalmente a migrantes en casos de disturbios o violencia contra agentes de la Patrulla Fronteriza. “Hablamos de minutos, ni siquiera horas” de posibles detenciones, señaló Mattis, insinuando que no planeaba el uso de elementos militares para operar los campos de detención migratoria.“Los mantendremos informados sobre cualquier nueva misión o el nuevo número de tropas conforme se tomen decisiones”, destacó.Hasta ahora, la misión para los casi 5 mil 800 elementos en activo en la zona fronteriza ha sido principalmente la de colocar alambre de púas y otro tipo de barreras a lo largo de la frontera y trasladar al personal de la Patrulla Fronteriza.Mattis ha destacado la necesidad de mantener al Ejército lejos de cualquier papel de seguridad civil como la realización de arrestos, que están prohibidos bajo la Ley Posse Comitatus. Dicha ley prohíbe al Gobierno federal el uso de fuerzas armadas para desempeñar papeles de Policía local, salvo en casos y circunstancias específicamente autorizadas por la Constitución o el Congreso.El fundamento de Mattis para expandir la autoridad legal es la creencia por parte del Gobierno del presidente Donald Trump de que las caravanas de migrantes centroamericanos –cuyos integrantes incluyen a varias familias con niños– que avanzan hacia la frontera sur de Estados Unidos representan una posible amenaza a la seguridad de la Patrulla Fronteriza.El martes la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen visitó la playa de San Diego para ver de cerca la instalación de nuevo alambre de púas en la parte superior del muro fronterizo que atraviesa la arena. Señaló que había unos 500 delincuentes y miembros de pandillas entre los grupos que se dirigen al norte, aunque se negó a responder preguntas sobre cómo fueron identificados o los delitos que habían cometido.Mattis enfatizó que utilizaría su autoridad adicional únicamente para responder a una solicitud específica y detallada de Nielsen, lo que no ha ocurrido hasta el momento.“Ahora tengo autoridad para hacer más. Ahora veremos lo que ella me pide”, declaró. Mattis insistió en que los militares permanecerán dentro de sus límites legales.“No estamos haciendo cumplir la ley”, dijo a periodistas en el Pentágono. “No tenemos autoridad de arresto”. Señaló que las tropas de la Guardia Nacional bajo control estatal también están involucradas en la frontera, y dijo que los gobernadores de esos estados podrían otorgarles la autoridad de arrestar.Dijo que hay cerca de 2 mil 100 tropas de la Guardia Nacional involucradas.Mattis dijo que a partir del miércoles había 5 mil 764 soldados en servicio activo realizando misiones de apoyo a lo largo de la frontera en Texas, Arizona y California. El número cambia con frecuencia. Apenas un día antes, el Pentágono dijo en un informe al Congreso que había alrededor de 5 mil 900 tropas involucradas; en otras ocasiones el Pentágono ha puesto el número en 5 mil 800.Mattis dijo que la instrucción que recibió el martes fue firmada por el jefe de personal del presidente Donald Trump, John Kelly. Cuando un periodista le preguntó qué autoridad legal tiene Kelly para emitir tal instrucción al jefe del Pentágono, Mattis respondió: “Tiene la autoridad de hacer lo que el presidente le dice que haga”.En su informe al Congreso el martes, el Pentágono estimó el costo de la misión en $72 millones hasta el 15 de diciembre, cuando la misión está programada para terminar. Dijo que el trabajo de la Guardia Nacional, que comenzó en abril, hasta ahora ha costado $138 millones. Mattis dijo que estaba seguro de que la cifra de $72 millones aumentaría, pero no pronosticó ningún otro total.

