Tirador de Chicago tuvo historial difícil con mujeres

Chicago- El pistolero que asesinó a 3 personas el lunes en el Hospital Mercy acumuló un historial de denuncias de comportamiento amenazador en los años previos a la muerte de su ex rometida, así como un policía de Chicago y una farmacéutica que simplemente se cruzaron en su camino en la momento equivocado, según registros policiales y judiciales.El pistolero Juan López, de 32 años, había amenazado con disparar contra la Academia del Departamento de Bomberos de Chicago hace casi cinco años, aproximadamente cuando fue despedido por no presentarse al trabajo mientras enfrentaba las acusaciones de "conducta impropia" hacia las mujeres allí, dijeron las autoridades. Además, su exesposa en 2014 obtuvo una orden de protección temporal contra él, alegando que dormía con una pistola debajo de su almohada y había apuntado con un arma a alguien.No obstante, dijo la policía, López tenía licencia para portar un arma oculta cuando aterrorizó el hospital en el vecindario de Bronzeville en el lado sur cercano. El martes no estaba claro si la supuesta conducta pasada de López había conducido alguna vez a una revisión o revocación temporal de su permiso para poseer o portar un arma.La policía completó el martes su cuenta del incidente y dijo que la Dra. Tamara O'Neal, de 38 años, había roto su compromiso con López y que había ido al hospital para exigir que le devolvieran el anillo. La pareja discutió en el estacionamiento y él le disparó fatalmente, dijeron las autoridades.Mientras huía de los agentes, López luego le disparó a Dayna Less, de 24 años, residente de la farmacia cuando salía de un ascensor dentro del hospital, dijo el portavoz de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi.Mientras tanto, el oficial Samuel Jiménez recogía el correo de su distrito policial cuando vio la respuesta de la policía en el hospital y fue a ayudar, dijo Guglielmi. López le disparó a Jiménez, de 28 años, en el cuello durante un tiroteo con la policía dentro del hospital.Luego de que la policía le disparó en el abdomen, López se disparó en la cabeza, dijo Guglielmi. Él murió en el lugar.El martes surgió una imagen de López como un hombre con una historia problemática, particularmente con mujeres.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.