Absuelven a migra por muerte de mexicano

Phoenix— Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos fue absuelto ayer en Arizona de homicidio por matar a tiros a un adolescente mexicano a través de la frontera hace seis años, una nueva derrota para los fiscales federales en el segundo juicio sobre la muerte ocurrida en 2012.Los jurados declararon a Lonnie Swartz inocente de homicidio involuntario, pero no emitieron una decisión sobre el cargo de homicidio voluntario. El fallo se produce meses después de que Swartz fue absuelto de asesinato en segundo grado en el mismo caso por un jurado que no consiguió emitir un veredicto sobre el cargo de homicidio, lo que permitió que la fiscalía solicitara el segundo juicio.“Mi cliente se siente muy aliviado. Durante años ha tenido que vivir con la carga de este caso pendiendo sobre su cabeza. Está contento de que por fin haya concluido”, dijo Sean Chapman, abogado de Swartz, en un correo electrónico enviado a The Associated Press.Afuera del tribunal, un pequeño grupo de activistas protestó por el veredicto y un hombre fue detenido, reportaron medios noticiosos.“Respetamos totalmente la decisión del jurado, y le agradecemos a cada miembro del jurado por el tiempo y la atención proporcionada a este juicio”, dijo Elizabeth A. Strange, primera vicefiscal federal para el distrito de Arizona, en un comunicado. “Este fue un caso difícil, y felicito al equipo del juicio y a los funcionarios policiales que prestaron apoyo a la fiscalía”.Los agentes de la Patrulla Fronteriza raramente son imputados criminalmente por el uso de fuerza. Pero la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, desató indignación a ambos lados de la frontera y ocurrió en un momento en que la agencia era examinada por sus tácticas en el uso de la fuerza.Los fiscales dijeron que Swartz estaba frustrado por los reiterados incidentes de personas lanzando piedras desde el otro lado de la frontera contra los agentes para distraerles del ingreso de contrabandistas de personas. Dicen que Swartz perdió la compostura y mató a tiros a Elena Rodríguez. El agente hizo unos 16 disparos y al menos 10 de ellos alcanzaron al adolescente en la cabeza y la espalda.Swartz ha dicho que simplemente siguió su entrenamiento y se estaba defendiendo a sí mismo y a otros agentes de las piedras, que dijo podían resultar fatales.Los fiscales reconocieron que Elena Rodríguez estaba lanzando piedras contra los agentes mientras que dos contrabandistas regresaban a México, pero dijeron que eso no justificaba quitarle la vida.El abogado de Swartz, Sean Chapman, dijo que Elena Rodríguez puso en peligro las vidas de los agentes y de un policía que estaba en el sitio.El veredicto fue emitido en una época en que el presidente Donald Trump ha emplazado tropas en la frontera para respaldar a las autoridades federales en respuesta al arribo a la frontera de una caravana de migrantes proveniente de Centroamérica.A las tropas se les ha dado autoridad para que brinden protección a los agentes de la Patrulla Fronteriza y a otro personal, aunque no ha habido casos de violencia contra las autoridades de Estados Unidos.Además de los cargos criminales, Swartz aún enfrenta una demanda de derechos civiles presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles a nombre de la madre del adolescente.Una portavoz de la fiscalía federal dijo que los fiscales no han decidido si entablarán una nueva acción judicial contra Swartz por el cargo de homicidio voluntario.

