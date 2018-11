California- Nicole Stasio, una mujer de 32 años y originaria de California, Estados Unidos, sufría depresión postparto, a tal que decidió acabar con la vida de su propio bebé.Hace dos meses, Nicole dio a luz a un niño en la isla de Bali, en Indonesia. Todo el embarazo resultó complicado, debido a que nunca quiso revelarles a sus progenitores quién era el papá de su hijo; esto provocó un distanciamiento, ocasionando que los padres de Nicole, quienes habían arribado en julio, regresaran a los Estados Unidos antes de que diera a luzEl pasado martes, Nicole decidió dar un paseo en auto con su hijo; sin embargo, mientras conducía a altas horas de la noche, arrojó a su bebé del vehículo en movimiento y, minutos más tarde, ella también salió del automotor, con la intención de suicidarse.Otro automovilista y un guía de turistas observaron los hechos, ocurridos cerca del Aeropuerto Internacional de Bali, y rápidamente trataron de auxiliarla. De inmediato, contactaron a la policía; cuando llegaron, los uniformados desconocían lo que había ocurrido con el bebé, pues no fue encontrado sobre el asfalto; unos vecinos encontraron al niño con graves heridas a menos de un kilómetro de donde Nicole saltó del auto.Madre e hijo fueron trasladados a un hospital cercano, pero el pequeño no resistió y, desafortunadamente, murió siete horas más tarde. Las autoridades indicaron que no han podido interrogar a Nicole, ya que los médicos le han diagnosticado un severo cuadro depresivo.En tanto, algunos amigos de Nicole han indicado en la red social Facebook que desde hace tiempo sufría depresión postparto y nadie pudo auxiliarla, lo que le llevó a cometer el terrible crimen.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.