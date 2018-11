Estados Unidos- Los crímenes de Raeanna Woody casi no parecían sumarse a una cadena perpetua en prisión. Ella tenía dos condenas por drogas no violentas, por poseer marihuana y entregar 12 gramos de metanfetamina. Pero cuando fue arrestada en un tercer caso de drogas, dijo, la oficina del abogado estadounidense Matthew G. Whitaker decidió ponerle un ejemplo.Según Whitaker, que ahora es fiscal general en funciones, a Woody se le dio una opción: pasar el resto de su vida en la cárcel o aceptar una sentencia de negociación de culpabilidad de 21 a 27 años, según los registros judiciales. Ella tomó el trato.El juez federal Robert W. Pratt en el Distrito Sur de Iowa luego acusó a los fiscales de haber "usado mal" su autoridad en su caso no violento. Instó al presidente Barack Obama a conmutar su sentencia, y Obama acortó su mandato, después de haber cumplido 11 años.El caso de Woody destaca uno de los aspectos más controvertidos, aunque poco conocidos, de la carrera de Whitaker: sus esfuerzos por obtener sentencias inusualmente duras para las personas acusadas de delitos relacionados con las drogas.Whitaker pasó casi cinco años como abogado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Iowa. Según el hallazgo de un juez federal de Iowa diferente, Mark W. Bennett, su oficina tenía más probabilidades que todos los demás distritos de los Estados Unidos de usar su autoridad para imponer las sentencias más severas."Si el presidente puede ver mi caso y él puede ver que lo que hice no fue lo suficientemente grave como para justificar tantos años, entonces, ¿por qué se me dieron tantos años para empezar, por qué se tomó tanto de mi vida? ¿Yo? ”Woody, una madre de 57 años de edad, de cinco hijos, dijo en una entrevista. "Culpo a la oficina de Whitaker y a todos los que están debajo de él".

