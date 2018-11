Las 6 similitudes en los pretextos sobre los correos de Ivanka y Clinton

Éstos son los pretextos de Hillary Clinton, brindados en el 2015 en rueda de prensa, y los de Ivanka Trump, que dio Peter Mirijanian, el vocero del abogado de Ivanka Abbe Lowell.Clinton: “La vasta mayoría de mis e-mails laborales se dirigieron a las direcciones gubernamentales de empleados del Gobierno, lo cual significa que fueron capturados y preservados de inmediato en el sistema del Departamento de Estado”.El portavoz del abogado de Ivanka: “…No se borró ningún e-mail, y los e-mails se grabaron en la cuenta oficial de conformidad con las leyes y reglas relativas a preservación de archivos”.Clinton: “No envié por mi e-mail ningún material clasificado a nadie. No hay material clasificado”.El portavoz del abogado de Ivanka: “…Nunca se transmitió información clasificada…”Clinton, al explicar por qué borró miles de e-mails, algo que nos dicen Ivanka no hizo: “Decidí no conservar mi e-mails personales privados —e-mails acerca de los planes para la boda de Chelsea o el funeral de mi mamá, condolencias a amigos así como rutinas de yoga, vacaciones familiares, las otras cosas que por lo regular se encuentran en los buzones”.El portavoz del abogado de Ivanka: “La señora Trump en ocasiones empleó su cuenta privada, casi siempre para cuestiones de logística y calendario acerca de su familia”.Clinton: “Seguimos un proceso para identificar todos mis e-mails de trabajo y entregarlos al Departamento de Estado. Al final, decidí no conservar mis e-mails personales privados”.El Washington Post sobre Ivanka Trump: “Después de descubrir en septiembre del 2017 qué tanto usó Ivanka Trump los e-mails, los abogados de la Casa Blanca pidieron a Lowell, el abogado de ella, que ayudara a revisar sus e-mails personales a fin de determinar cuáles eran personales y cuáles eran asuntos oficiales, de acuerdo con fuentes”.Clinton: “Me pareció cuestión de conveniencia, y se permitía. Otras personas lo habían hecho. Según el Departamento de Estado, que hace poco dijo que el secretario John Kerry fue el primer secretario de Estado en utilizar básicamente una cuenta de e-mail de la dependencia”.El portavoz del abogado de Ivanka: “Como la mayoría de la gente, antes de prestar servicio en el Gobierno, la señora Trump empleaba un e-mail privado”.Clinton: “El Departamento de Estado envió un oficio a los exsecretarios de Estado, no nada más a mí, pidiendo entregar cualquier e-mail relacionado con el trabajo que pudiera estar en un e-mail personal. Y lo que hice fue girar instrucciones a mis asesores para que realizaran una investigación completa y entregar cualquier cosa que pudiera estar relacionada con el trabajo. Eso hicieron, y ésa era mi obligación. La cumplí cabalmente, y luego tomé la medida sin precedentes de decir, ‘adelante, denlos a conocer y dejen que la gente los vea”.El portavoz del abogado de Ivanka: “Cuando hace 14 meses en la prensa surgieron inquietudes, la señora Trump revisó y verificó con Asesoría de la Casa Blanca cómo utilizaba su e-mail y explicó el asunto a los líderes congresistas”.Las similitudes en los pretextos vuelven aun más increíble el problema sobre los e-mails de Ivanka después de todo lo que su familia se quejó respecto a los de Clinton.

