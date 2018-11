Nueva York- La famosa Quinta Avenida de Nueva York, que alberga tanto icónicos edificios como lujosas tiendas, ocupa el segundo lugar para el alquiler de espacio minorista más caro del mundo, en específico, el corredor entre las calles cuarenta y nueve y sesenta.Las firmas de moda Prada, Versace, Dior, Louis Buitton o Cartier son algunos de los nombres en ese famoso y costoso corredor de la Quinta Avenida, con un precio de alquiler de 2,250 dólares el pie cuadrado (aproximadamente 45 mil 500 pesos mexicanos por 0.09 metros cuadrados), de acuerdo con el informe "Main Streets Across the World", elaborado por la empresa estadounidense de servicio inmobiliario Cushman & Wakefield.La famosa calle neoyorquina, donde también ubica la residencia privada del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue desplazada este año de su reinado por Causeway Bay, en Hong Kong, que exige 2,671 dólares (poco más de 54 mil pesos mexicanos) por el mismo espacio de alquiler minorista, de acuerdo con el informe, que publica el periódico de bienes raíces The Real Deal.Ninguna otra ciudad en Estados Unidos aparece entre las primeras diez de esa lista.El tercer lugar lo ocupa la calle New Bond, en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, con un precio minorista de 1,744 por pie cuadrado (aproximadamente 35 mil 300 pesos mexicanos por 0.09 metros cuadrados), seguida por Francia, Italia y Japón.El informe también señala que el tercer trimestre de este año reflejó una reducción en la construcción de viviendas multifamiliares en Manhattan, donde fueron completadas 4,490 unidades, una merma de 750 con respecto al mismo periodo del año anterior.Cerca de la mitad de estas viviendas fueron construidas en la parte baja de Manhattan.Sin embargo, donde no hubo una reducción es en el precio de los alquileres, con un aumento de alrededor de 3.2 por ciento, para un promedio mensual en Manhattan de 3,635 dólares mensuales (casi 74 mil pesos mexicanos).Pero esa cifra es aún mayor en otras zonas de este distrito, como el sur del Midtown, que tuvo un alza de 4.5 por ciento en ese periodo, para colocarse en unos 4,178 dólares por mes (aproximadamente 84 mil 600 pesos mexicanos).

