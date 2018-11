Ciudad de México— Crímenes terribles ocurren cada día alrededor del mundo, desde violaciones y secuestros hasta homicidios. Tristemente en muchas ocasiones los agresores son cercanos a las víctimas.Recientemente se dio a conocer que Chris Watss, un hombre de 33 años, fue sentenciado a varias cadenas perpetuas por asesinar en su hogar a su esposa embarazada Shannan de 34, y a sus hijas Bella (4) y Celeste (3) el pasado 13 de agosto.Calificándolo como quizás “el crimen más inhumano y cruel que he manejado entre los miles de caso que he visto”, el juez Marcelo Kopcow dictó cinco cadenas perpetuas –tres consecutivas y dos concurrentes– sin posibilidad de libertad condicional.Así mismo le otorgó 48 años adicionales por la muerte de su hijo no nacido y 36 por delitos relacionados con la eliminación de los cadáveres.El caso que ocurrió en Frederick, Colorado, ganó atención a nivel e internacional porque el homicida apareció en televisión pidiendo ayuda para encontrar a su familia desaparecida.Mis hijas son mi vida. Sus sonrisas iluminan mi vida”, señaló desde el porche delantero de su casa.De acuerdo con información de medios locales, a unas horas de la conferencia de prensa solicitando la ayuda del público, Watts confesó el delito.Durante el juicio, el acusado reveló que estranguló a su familia y luego intentó deshacerse de los cuerpos en un lugar apartado."El hombre sentado a mi derecha asfixió a sus hijas. Imaginen el horror en la mente de Bella cuando su padre apagó su vida... Ella luchó por vivir mientras su padre la asfixiaba", dijo el fiscal del condado de Weld, Michael Rourke.El cuerpo de la mujer fue encontrado en una tumba poco profunda y los de las pequeñas dentro de tanques comerciales de petróleo.Los investigadores descubrieron que Watss estaba 'activamente involucrado' en un romance extramatrimonial con una compañera de trabajo.

