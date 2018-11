En los últimos meses, unos 75 abogados del prestigiado despacho neoyorquino Paul Weiss han estado intentando localizar a más de 400 padres que el presente año fueron separados de sus familias en la frontera sur y luego deportados sin sus hijos, publicó The New York Times.Paul Weiss, cuyos socios cobran más de mil dólares por hora, está buscando gratuitamente a los padres, como parte de la demanda que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles interpuso contra la administración Trump por su política de separación familiar.Los grandes despachos —el nexo de poder de entre cuyos socios a menudo salen funcionarios gubernamentales de alto nivel— ha surgido como un feroz, y quizá inesperado, antagonista de la agenda inmigratoria del presidente Trump. Si bien trabajar gratis no es nada nuevo, en el curso de los dos últimos años, los despachos grandes se han opuesto de manera más abierta a las políticas de la administración.Los despachos importantes son considerados cautos defensores del institucionalismo, mientras que por lo general la inmigración se cataloga como un área segura para el trabajo voluntario debido a que rara vez entra en conflicto con los clientes corporativos. Sin embargo, tanto los partidarios como los críticos de la agenda presidencial han notado la presencia de los despachos grandes en varias de las mayores batallas judiciales.“Aquí lo distinto es que los despachos están impugnando al por mayor, y dramáticamente, el comportamiento de la Casa Blanca, dijo Stephen Gillers, profesor de derecho en la Universidad Nueva York y experto sobre ética legal.Los abogados dicen estar intentando defender el estado de derecho, no de oponerse al gobierno de Trump. Pero los críticos se han apresurado a señalar que los principales despachos, lo mismo que las facultades de élite de derecho, tienden a la izquierda. Sus abogados respaldan en forma desproporcionada a los candidatos demócratas, según muestran archivos de donativos.Varios despachos que están demandando también son sede de abiertos opositores a las políticas de la administración Trump. Sin embargo, en el lado lucrativo algunos han representado a miembros del gobierno de Trump y a los colaboradores del Presidente.Durante los años Obama, cuando empezaron a cruzar la frontera grandes cantidades de menores solos, aumentó el número de despachos grandes que dirigieron su trabajo voluntario a la inmigración, dijo Gary M. Wingens, director del despacho Lowenstein Sandler. “No se consideraba un trabajo liberal particularmente polémico o de izquierda”, dijo.Pero desde que Trump resultó electo, la inmigración se ha transformado en un tema mucho más divisivo y que llama más la atención.“Ven el flujo de solicitantes de asilo como algún tipo de proyecto humanitario”, dijo refiriéndose a los abogados Jessica M.Vaugan, directora de estudios sobre políticas en el Centro para Estudios Inmigratorios, que está a favor de restricciones más estrictas. “Mientras que un estadounidense regular lo ve como una afronta a nuestro sistema legal”.Sin embargo, existen límites. “Uno no quiere hacer nada que arriesgue a su cliente corporativo”, dijo Rebecca Roiphe, profesora en la Escuela de Derecho de Nueva York.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.