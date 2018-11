Estados Unidos- La ciudad de Utqiagvik, ubicada en el punto más al Norte del estado de Alaska, no volverá a tener sol hasta el próximo 23 de enero del 2019.El pasado domingo vio solo 64 minutos de luz solar y con ello los habitantes de esta localidad se depidieron del astro rey para pasar 65 días en la oscuridad.La ciudad de unos 4 mil habitantes se encuentra a 320 millas sobre la línea que marca el Círculo Polar Ártico, al norte de la cual todas las latitudes experimentan una parte de la noche polar.En la zona, el sol se pone cada 18 o 19 de noviembre y permanece bajo el horizonte por aproximadamente 65 días.Autoridades de Estados Unidos esperan que el sol regresa brevemente el 22 y 23 de enero, para salir completamente el 27 o 28.Anteriormente conocida com Barrow, esta es la ciudad más grande del municipio North Slope de Alaska.La noche polar ocurre únicamente en los puntos más cercanos a los círculos polares de la Tierra.En el punto más al norte de Suecia, Kiruna, ésta dura cerca de 28 días, mientras que en el territorio noruego de Svalbard dura aproximadamente 84 días.Este fenómeno es tan famoso que forma parte del argumento de la película “30 Days of Night” una cinta del 2007 en la que se muestra a la ciudad de Barrow, como se la conocía antes, siendo invadida por vampiros durante la noche polar.En la localidad, este evento donde se 'despiden' del Sol es una fiesta en todo su esplendor.Cuando no tienen el calor del sol, las temperaturas se desploman a máximos promedio de -20 a -23 grados Centígrados en los meses de invierno.

