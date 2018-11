Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó en varias ocasiones al fiscal general adjunto Rod Rosenstein y a Matt Whitaker, quien era entonces secretario de la oficina de Jeff Sessions, si el Departamento de Justicia estaba progresando en la investigación sobre Hillary Clinton, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto, publicó CNN.El presidente también quería que su antiguo asesor de la Casa Blanca, Don McGahn, pidiera en varias ocasiones al Departamento de Justicia que procesara a Clinton, pero McGahn rechazó hacerlo, dijo la fuente.Anticipándose a los cuestionamientos sobre Clinton, Whitaker llegó preparado para dar como respuesta lo que el Departamento de Justicia estaba haciendo en cuanto a lo relacionado con Clinton, incluyendo la Fundación Clinton y las investigaciones sobre un acuerdo sobre uranio, dijo la fuente. La fuente añadió que Whitaker estaba tratando de apaciguar al presidente, pero no parecía cruzar ninguna línea.El diario The New York Times reportó primero sobre las solicitudes de Trump a McGahn para procesar a Clinton, así como al exdirector del FBI James Comey.Contactado el martes por el analista CNN Josh Campbell - quien había sido asesor de Comey en el FBI - el exdirector dijo que estaba sorprendido por los reportes de que el presidente quería que el Departamento de Justicia lo investigara, dijo Campbell en el programa "Anderson Cooper 360" de CNN."Eso es lo que lo tenía preocupado. Esto es sobre lo que ha estado hablando", dijo Campbell.Campbell dijo que Comey subrayó que estaba contento de que The New York Times dejara en claro en su artículo que él no había divulgado información clasificada, una acusación que Trump y sus aliados han hecho.El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios hechas por CNN.

