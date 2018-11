Busca activista fin de bodas infantiles

Estados Unidos— Cassandra Levesque tenía 17 años y era una niña exploradora cuando dirigió una campaña para acabar con el matrimonio infantil en Nueva Hampshire y fue ignorada por un legislador estatal, quien afirmó que no veía la necesidad de modificar una ley, de más de cien años de antigüedad, "con base en la solicitud de una menor de edad que hacía un proyecto para su grupo de escultistas".El primer intento de Levesque de aumentar la edad permitida para contraer matrimonio falló. En lugar de sentirse derrotada, Levesque decidió llevar su lucha más lejos: se postuló para convertirse en legisladora estatal y ganó.Al hacerlo, Levesque, quien ahora tiene 19 años y es demócrata, se convirtió en parte de un grupo de jóvenes de todo el país que fueron electos como funcionarios por primera vez este año.Algunos de ellos aseguraron que fueron impulsados por la oposición a las políticas del presidente Donald Trump y por un deseo de acercar al Partido Demócrata hacia la izquierda. Otros aseguran que se concentraron más en los temas locales, como la educación, o dijeron que trataban de que otros jóvenes se involucraran cívicamente.Levesque, originaria de Barrington, Nueva Hampshire, se convirtió en niña exploradora cuando tenía unos 5 años porque su madre creyó que no había suficientes niños de su edad en la comunidad de casas rodantes donde vivían con su abuelo paterno y su abuela materna.En 2016, Levesque, alentada por su madre, quien era líder de tropa, comenzó a investigar el tema del matrimonio infantil como parte de un proyecto para ganar un premio de oro, el mayor reconocimiento a las niñas escultistas.Explicó que le sorprendió enterarse de que había niñas de 13 años y niños de 14 que contraían matrimonio amparados por la ley estatal, siempre y cuando tuvieran el consentimiento de sus padres y la aprobación de un juez.Ella, que hacía poco había cumplido 13 años, dijo que le parecía una locura que chicas de secundaria, "que todavía tenían afiches de sus bandas favoritas, así como peluches y muñecas", pudieran casarse."Pensé: 'Bueno, tengo que cambiarlo'", afirmó.Le llevó su investigación a una representante local del estado, Jacalyn Cilley, a quien conocía desde que tenía 8 años, cuando Cilley llevó a la tropa Brownie de niñas exploradoras a un recorrido por el Parlamento.Al principio, Cilley, una demócrata, dijo estar segura de que Levesque se había equivocado. Cuando se dio cuenta de que estaba en lo correcto, quedó estupefacta, y creyó que cambiar la ley para elevar la edad permitida sería sencillo."¿Cómo alguien podría defender la práctica de que niños de 13 años contraigan matrimonio?", se preguntó.Pero la propuesta de ley que Cilley defendió, en la que se elevaría la edad mínima requerida para casarse, se encontró con un muro de oposición de sus colegas republicanos.Entre los críticos de la idea se encontraba David Bates, representante del Partido Republicano, que ignoró a Levesque por tratarse de "una menor de edad haciendo un proyecto de escultista".En marzo de 2017, los republicanos bloquearon la ley usando una artimaña procesal con la intención de evitar que se tomara en cuenta de nuevo en los siguientes dos años."No hizo que deseara detenerme, sino que me impulsó a seguir adelante", dijo Levesque.Ese año, con Levesque dando seguimiento al tema, Cilley y muchos de sus colegas aprobaron un tercio de leyes que elevaron la edad mínima para contraer matrimonio a 16 años y que les dieron a los jueces mayor orientación acerca de cómo considerar las peticiones de licencias matrimoniales de jóvenes de 17 años o menos.Mientras tanto, Levesque se graduó de la preparatoria y se marchó a estudiar Fotografía al Instituto de las Artes de Nueva Hampshire, antes de decidir que una carrera en fotografía no era lo suyo y regresar a casa.Pronto quedarían libres dos lugares en la Cámara de Representantes de Barrington y los demócratas locales animaron a Levesque a postularse. Dijo que en un inicio lo dudó, pues le preocupaba equilibrar las actividades políticas con las clases escolares y con sus compromisos como líder de su propia tropa de niñas exploradoras.Levesque dijo que una de las primeras cosas que quiere hacer es aprobar una ley que aumente la edad mínima requerida para contraer matrimonio a los 18 años, pues es la edad en la que los jóvenes pueden firmar contratos y divorciarse si así lo desean.Cuando le preguntamos si tenía un mensaje que darles a los legisladores que alguna vez la rechazaron, Levesque aseveró que ella sabía que se encontraría con más gente como ellos."Sin duda alguna descubriré cómo vadearlos, y siempre me apegaré a mis instintos y a lo que creo que es lo correcto", dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.