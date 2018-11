Nueva York— El famoso desfile del Día de Acción de Gracias de Nueva York está programado a llevarse a cabo en medio de gélidas temperaturas y fuertes vientos que podrían derribar los enormes globos con forma de personajes, lo que ha provocado caos y lesiones en el pasado cuando las ráfagas los han sacado de su ruta.El departamento de policía monitorea los niveles de viento a lo largo de la ruta de 3,22 kilómetros (2,5 millas) del desfile y ordenará que los 16 globos con helio vuelen a una altitud menor o sean retirados por completo en caso de que los vientos alcancen velocidades peligrosas.La ciudad de Nueva York emitió una alerta de clima extremadamente frío para el viernes y pidió a todas las personas que vayan a asistir a utilizar gorros, bufandas y más de una capa de ropa en el exterior, además de cubrir las puntas de los dedos, las orejas y nariz.``Prepárense para un increíble desfile, pero abríguense con todo lo que tengan en casa, pónganse todos los guantes, bufandas, y calentadores que puedan encontrar, los van a necesitar mañana", dijo el alcalde Bill de Blasio a la multitud reunida para ver cómo se inflaban los globos que participarán en el desfile. ``Quiero decirles a todos que estén listos para disfrutarlo, pero entiendan que va a hacer mucho, mucho frío".El Servicio Nacional de Meteorología proyecta temperaturas de menos 3,9 a 6,7 grados Celsius y vientos sostenidos de hasta 32,2 kilómetros por hora (20 mph), con ráfagas de hasta 48,3 km/h (30 mph).Los personajes representativos que vuelan entre los rascacielos de Manhattan tendrán que aterrizar si los vientos sostenidos rebasan los 37 km/h (23 mph) y las ráfagas superan los 54,7 km/h (34 mph), de acuerdo con las reglas implementadas por la ciudad después de que el globo de ``Cat in the Hat" voló hacia una luminaria cerca de Central Park causando lesiones graves a una mujer.La policía de Nueva York tendrá a miles de agentes a lo largo de la ruta, incluidos equipos antiterrorismo con armas de alto calibre, agentes no uniformados mezclados con la multitud y un nuevo escuadrón de perros entrenados para detectar explosivos a varios metros de distancia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.