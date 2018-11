West Palm Beach.- El presidente Donald Trump dijo que tal vez asistirá a la próxima cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ahora que han decidido no tener a un comediante como orador principal. Pero tal vez no le guste el reemplazante.La asociación anunció esta semana que el orador en la cena en abril será el historiador Ron Chernow, ganador del premio Pulitzer, autor de biografías de estadistas y presidentes como George Washington. Pero Chernow también es un enérgico opositor de Trump, a quien ha calificado de "demagogo".Eso no le impidió a Trump declararse victorioso el martes por la noche al arribar a Florida, donde pasará el feriado de Acción de Gracias."La supuesta comediante Michelle Wolf fue un fracaso tan grande el año pasado", tuiteó. "Este año, por primera vez en décadas, tendrán a un autor en lugar de un comediante"."Un buen paso hacia el resurgimiento de este moribundo evento y tradición. Tal vez iré", añadió.Es tradición que los presidentes asistan a la cena. Pero Trump, que tiene una relación contenciosa con la prensa, se abstuvo de hacerlo en los dos últimos años.La actuación de Wolf en 2018 recibió críticas porque algunos la consideraron demasiado fuerte en sus ataques a Trump y funcionarios como la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders.Pero Chernow, en un video en 2016, declaró que ``como muchos otros historiadores me he sentido profundamente perturbado por la campaña de Trump, más que por cualquier otra campaña presidencial de nuestra historia".

