San Diego- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, criticó este martes que los tribunales quieran imponerse al criterio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en asuntos migratorios después de que un juez bloqueara este lunes un decreto relativo a la solicitud de asilo."Déjenme ser clara, este tribunal de San Francisco ha reemplazado el criterio del presidente en relación con su plena autorización para determinar qué es una auténtica amenaza a nuestra soberanía nacional", sostuvo Nielsen durante su visita este martes a la frontera que separa San Diego y Tijuana.Con estas palabras reaccionó la funcionaria a la decisión de una Corte de San Francisco que el lunes bloqueó de forma preventiva la orden presidencial que establece que sólo podrán solicitar asilo quienes que entren por puntos de acceso autorizados y no aquellos que crucen irregularmente la frontera.Nielsen afirmó que el Gobierno acatará las leyes y dicha orden judicial, pero anunció que apelaría esta decisión.Además, señaló que la suspensión de la medida no beneficiará a los cerca de 3 mil migrantes, entre ellos unos 400 niños, llegados en los últimos días a Tijuana como parte de la caravana que salió de Honduras el pasado 13 de octubre."Cualquier solicitud de asilo será procesada de acuerdo con las leyes, pero, una vez más, nos aseguraremos de que este sea un proceso seguro y ordenado. Nadie logrará saltarse la fila violando las leyes", advirtió.Nielsen recalcó que formar parte de una caravana no "otorga ningún privilegio especial" y aseguró que muchas de las personas que están llegando a la frontera estos días son, en realidad, "migrantes económicos", por lo que no lograrán obtener asilo en EU."Querer un empleo no es base para solicitar asilo bajo las leyes estadounidenses", sentenció la secretaria.

