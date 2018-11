Un policía, doctora y residente de farmacia, las víctimas del tiroteo en Chicago

La tarde del lunes un policía de Chicago y otras dos personas fueron asesinadas durante un ataque perpetrado en un hospital del sur de Chicago, publicó Chicago Tribune.El agente Samuel Jiménez perdió la vida al acudir al auxilio de otros dos policías que habían ido a atender el reporte de una agresión en el Hospital y Centro Médico Mercy.La policía fue llamada al hospital a raíz de que Juan López, de 32 años, confrontó a la doctora de emergencias Tamara O’Neal, al parecer por cancelar su compromiso, dijeron fuentes. Para cuando Jiménez y su compañero llegaron al lugar de los hechos, López había disparado en varias ocasiones a O’Neal, hallándose de pie junto a ella mientras hacía los últimos disparos, de acuerdo con fuentes policiacas y testigos.López, quien fuentes dicen tenía permiso para portar armas ocultas, intercambió disparos con los policías mientras corría en dirección al hospital. Jiménez fue alcanzado en el vestíbulo mientras López seguía disparando.Dayna Less, de 25 años y en su primer año como residente de farmacia, fue alcanzada cuando salía de un elevador.López fue localizado en el interior del nosocomio, aparentemente con una herida en la cabeza. El superintendente de la policía de Chicago Eddie Johnson dijo desconocerse cómo resultó herido de bala.En rueda de prensa, la noche del lunes el director del Departamento de Emergencias Patrick Connor describió a O’Neal como alguien dedicada a la iglesia y a sus pacientes. La doctora de 38 años se había graduado en el 2016 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois y llevaba dos años de residencia en el Mercy. Recababa fondos para niños marginados y dirigía el coro de su iglesia, dijo Connor.Less había egresado recientemente de la Universidad Purdue y en julio empezó a trabajar en el hospital.Michael Davenport, el director médico del Mercy, señaló que el mes pasado se había realizado un simulacro de un atacante con arma de fuego en activo. El lunes en el hospital estaba atendiéndose a cerca de 200 pacientes, pero las autoridades sólo evacuaron la sala de emergencias.Steve Mixon, empleado de emergencias, dijo que aproximadamente a la 1 pm contestó la llamada de un hombre que cree era el exprometido de la mujer asesinada en el exterior del hospital. “Llamó y pidió hablar con su prometida”, explicó Mixon. “Y ella dijo, ‘oh, nada más dile que estoy con un paciente”.Mixon agregó que salió del trabajo a eso de las 3 pm y esperaba un Uber frente al hospital. “Vi que un hombre la estaba hostigando”, dijo. “Ella estaba tratando de evadirlo y se movía. Y cuando me vio, me hizo señas para que me acercara”.Mixon dijo que empezó a correr hacia su compañera para ayudarla cuando López disparó. Vio al hombre dispararle a una patrulla y luego volver a dispararle a la mujer, quien había caído al suelo. Mixo contó que corrió hacia emergencias, donde había un “caos total”.Mixon dijo recordar lo bonita que ella se veía este año en la fiesta anual del hospital. “Antes de todo esto, estaba preparando su boda”, señaló. “Hablaba de vestidos, de todo eso. Pero luego algo pasó y se suspendió”.

