Chicago- Cuando la familia de Tamara O'Neal se reunió el martes en la sala de estar de sus padres en el condado rural de LaPorte, Indiana, intercambiaron historias sobre su amor por una mujer que había encontrado su camino en la vida como una doctora de urgencias.Pero había un tema del que eran reacios a hablar: Juan López.López había matado a O'Neal, su exprometida, el lunes en una violenta confrontación en el Hospital Mercy en Chicago. El tiroteo también cobró la vida de un oficial de policía y un farmacéutico, así como la de López.Apenas en octubre, López y O'Neal se comprometieron, y la fecha de la boda se acercaba rápidamente. Pero O’Neal lo había roto pocas semanas antes de intercambiar votos con López, dijo su tía, Vickie O’Neal. No estaba claro exactamente por qué.Su padre, Thomas, eligió sus palabras con cuidado.“Lo único que podría decir sobre esto: ella rompió el compromiso; no pudo superarlo ", dijo.De hecho, López se enfrentó a O’Neal el lunes para exigir la devolución del anillo de compromiso, dijo un portavoz de la policía. Y López tenía una historia de violencia doméstica. En 2014, un juez otorgó una orden de restricción contra él por su ex esposa.Pero los miembros de la familia de O'Neal dijeron que nunca podrían haber imaginado que la relación tendría un final tan violento."Esto fue una sorpresa total para nosotros", dijo el padre de O'Neal. “Sabíamos que había una desconexión allí, pero nada de esta magnitud. Nunca esperábamos esto "En cambio, la familia habló largamente sobre su amor por una hija que había abierto un camino como el primer médico de la familia.Se matriculó en la Universidad de Purdue para estudiar psicología infantil. Mientras estaba allí, estaba en un laboratorio donde tenía un cerebro humano, dijo su padre. Ese fue su momento decisivo, cuando hizo clic en que ella quería ir a la escuela de medicina, dijo.Después de recibir una licenciatura en artes de Purdue, se inscribió en el verano de 2007 en un programa certificado en Southern Illinois University, un programa diseñado para dar a los estudiantes los cursos necesarios para la escuela de medicina.

