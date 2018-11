Estados Unidos- En los tres años posteriores a su llegada a Washington en 2014, Matthew G. Whitaker recibió más de $ 1.2 millones como líder de una organización benéfica que informó que no tenía otros empleados, fue uno de los mejores salarios de su carrera, publicó The Washington Post.La Foundation for Accountability y Civic Trust se describió a sí misma como una nueva organización sin fines de lucro dedicada a exponer conductas poco éticas por parte de funcionarios públicos. Para Whitaker, se convirtió de un escalón lucrativo desde una modesta práctica legal en Iowa hasta el principal trabajo de aplicación de la ley en la nación. Como presidente de FACT, aparecía regularmente en la radio y la televisión, a menudo para molestar a los liberales.Pero los orígenes de FACT y la fuente de financiamiento utilizada para pagar a Whitaker, ahora el fiscal general en funciones, permanecen ocultos. Un examen de los registros estatales y federales, y las entrevistas con los involucrados, muestran que el grupo es parte de una red nacional de organizaciones sin fines de lucro que a menudo trabajan en concierto para amplificar los mensajes conservadores.Contrariamente a sus afirmaciones en comunicados de prensa y una declaración de impuestos, el grupo se creó con un nombre diferente dos años antes de la llegada de Whitaker, de acuerdo con los registros de incorporación e IRS. Al menos dos de los organizadores estaban involucrados en otra organización benéfica conservadora que usaba la misma dirección.Según los registros, en su solicitud al IRS para obtener el estatus de organización exenta de impuestos, los organizadores informaron que el grupo estudiaría el impacto de las regulaciones ambientales en las empresas. En ese tema, el grupo no tomó ninguna medida y "solo existía en el papel", dijo a The Washington Post un hombre nombrado en las presentaciones del IRS como miembro de la junta. Otro nombrado en una presentación estatal como miembro de la junta dijo que nunca aceptó estar en la organización.

