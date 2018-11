Se relaja Trump en Mar-a-Lago

Palm Beach, Florida— El presidente Donald Trump vuelve a su zona de confort en la "Casa Blanca de invierno": Mar-a-Lago, en donde las mujeres con abrigos de pieles y hombres con joyería de diamantes y pantuflas conviven con Sylvester Stallone y Fabio en las celebraciones de víspera de Año Nuevo y Don King se codea a la hora de la cena con miembros del gabinete y posibles embajadores.Al momento de salir de Washington rumbo a Mar-a-Lago hoy, Trump dijo que "trabajaría mucho" durante su estancia en Florida, pero el club también le sirve como un refugio de Washington.Todos los presidentes han tenido su refugio predilecto: la familia de George H.W. Bush tenía un complejo en Kennebunkport, Maine; George W. Bush amaba su rancho en Crawford, Texas; y Barack Obama disfrutaba de sus escapadas de invierno a Hawai, su estado natal. Pero ninguno de ellos atrae la fascinación _ni los dilemas éticos_ de Mar-a-Lago, en donde Trump pasa el tiempo mezclando trabajo, negocios y placer en compañía de los miembros del exclusivo club.Es una de tantas maneras en las que Trump ha transformado la presidencia y ha logrado aferrarse a la vida que tenía antes de asumir el cargo."Sus visitas a Mar-a-Lago son parte de los pecados originales de su presidencia, y el hecho de que vuelva ahí demuestra que no ha aprendido la lección", dijo Norman Eisen, quien fue abogado de ética de la Casa Blanca. Describió el club como "un lugar en donde, por los altos costos de admisión, los ejecutivos empresariales que tienen grandes intereses en el gobierno pueden comprar su acceso al presidente. Esas cuotas también parecen ser anticipos para comprar designaciones diplomáticas".De hecho, Trump recientemente eligió a Lana Marks, una diseñadora de bolsos de Palm Beach y miembro de Mar-A-Lago, como embajadora de Estados Unidos en Sudáfrica. Se trata del cuarto miembro del club que es nominado al frente de una embajada, de acuerdo al grupo Citizens for Responsibility and Ethics de Washington, en el que Eisen funge como presidente del consejo.

