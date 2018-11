Así ironizó Trump junto a los pavos contra los demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió hoy con la tradición de indultar a dos pavos que se salvarán de ser degustados en Acción de Gracias, en una ceremonia en la Casa Blanca en la que ironizó con que no puede garantizar paz a los animales porque los demócratas podrían "llevarlos a juicio", publicaron medios estadounidenses."Aunque 'Peas' y 'Carrots' (los nombres de los dos pavos indultados, Guisantes y Zanahorias en español) han recibido el perdón presidencial, ya les he advertido de que los demócratas de la Cámara de Representantes podrían citar judicialmente a ambos", bromeó Trump durante su discurso, que marca el inicio de la festividad de Acción de Gracias.Cada año, una votación en la web de la Casa Blanca decide qué pavo recibirá el indulto presidencial oficial, aunque finalmente ambos animales "se salvan" de ser servidos en las mesas como plato principal y tradicional de Acción de Gracias.Trump, en compañía de su mujer, Melania, reconoció a "Peas" como ganador del concurso frente a su competidor "Carrots".El presidente continuó aportando un tono irónico y político al evento al asegurar que "el pavo perdedor se negó a aceptar el resultado y demandó un recuento de los votos", en alusión a los demócratas en los comicios legislativos del pasado 6 de noviembre."Aún seguimos luchando contra 'Carrots'... y siento decir que los resultados no cambiaron. Eso es tan malo para él...", indicó Trump causando varias carcajadas entre los asistentes.El chiste de Trump es una referencia a la reñida batalla por el escaño del Senado y las gobernaciones en Florida y Georgia, que llevó a un recuento de los votos hasta que los candidatos del Partido Demócrata concedieron la victoria a sus oponentes Republicanos semanas después de las elecciones legislativas del pasado 6 de noviembre.

