Tiroteo en hospital de Chicago deja 4 muertosNYTChicago.- “Nuestro primer objetivo fue sacar a los pacientes de las habitaciones”, dijo Clarence Smith, la trabajadora del hospital Mercy que describió la evacuación de los pacientes, incluyendo uno en silla de ruedas, durante los caóticos momentos posteriores a los disparos. “No se sabe si el que dispara anda o no en el pasillo. Uno tenía que seguir adelante, y es lo que hice”.Funcionarios informaron que la balacera comenzó poco antes de las 3:30 pm en el estacionamiento del hospital, al sur del centro de Chicago. Un hombre empezó a discutir con una doctora con quien había sostenido una relación. Cuando alguien más intervino, el hombre se levantó la camisa y mostró una pistola, dijo el superintendente de la Policía de Chicago Eddie Johnson.Segundos después, el hombre disparó a la doctora Tamara O’Neal, de 38 años, matándola, y disparó a los policías que llegaban., agregó Johnson. Luego el hombre entró corriendo al hospital, seguido por los policías. Durante varios minutos, mientras los testigos se cubrían y gritaban, él intercambió disparos con los agentes en el interior del edificio.Johnson señaló que el hombre mató al agente Samuel Jiménez, de 28 años, y a una empleada de la farmacia, Dayna Less, de 25, que iba saliendo del elevador y no tenía nada que ver con la discusión original. Entre el fuego, una bala dañó la funda de un segundo policía, aunque él no sufrió heridas.En la sala de emergencias, dijeron testigos, había más de 20 pacientes esperando ser atendidos. Un sargento de la policía de Chicago indicó a todos que se mantuvieran agachados, de acuerdo con Steven Shite, paciente que en ese momento era atendido en emergencias.“Él estaba disparando en la parte de atrás y todas las mujeres empezaron a gritar y los niños empezaron a llorar”, dijo White. “Fue cuando entró el sargento y dijo, ‘manténganse abajo”.En ese momento, los empleados trataron de sacar a los pacientes enfermos para que estuvieran a salvo. Otros se escondieron, apiñonados en las habitaciones del hospital. Policías y vehículos de emergencia llegaron a la zona, advirtiéndose a la gente que se mantuviera alejada. En el interior del hospital, podía verse a grupos de policías recorriendo los pasillos y revisando cuarto por cuarto.Alrededor del nosocomio, las calles se cerraron varias cuadras a la redonda. En la zona se veían ocenas de patrullas, junto con camiones de bomberos y ambulancias.

