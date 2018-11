Temen que lluvia frene búsqueda de víctimas

Chico, California— Han pasado 12 días desde que Christina Taft inició la frenética búsqueda de su madre, Victoria, que se negó a evacuar su casa de Paradise ante el avance de las llamas, y seis desde que dio a las autoridades una muestra de saliva para identificar unos restos que podrían ser los de su progenitora.Por el momento no ha recibido confirmación de que su madre está muerta y dijo sentirse frustrada por lo que considera una falta de comunicación con las autoridades del condado de Butte.“Dijeron que encontraron restos, no dijeron que eran sus restos. No me lo han confirmado en todo este tiempo”, dijo Taft el lunes.Por el momento, 79 personas fueron declaradas muertas en el incendio más letal del país en el último siglo, pero la lista de desaparecidos sigue incluyendo 700 nombres. Aunque son menos que los casi mil que tenía en la víspera, su tamaño es inexacto y los lentos avances y los días de incertidumbre suman estrés a la situación.Más de una docena de personas aparecen en el listado como “desconocidos”, sin nombre o apellidos. En algunos casos, los nombres aparecen dos o más veces con diferentes grafías. Otros siguen en la lista tras confirmarse su deceso.Sobrevivientes y familiares de los atrapados por el incendio en el norte de Carolina están empleando las redes sociales para dar a conocer sus casos: en algunos casos publican que sus seres queridos están a salvo mientras que en otros piden ayuda.“Tía Dorothy sigue desaparecida. Ha habido una confusión en la oficina de Policía sobre su paradero porque la sacaron de la lista”, escribió un hombre en Facebook el lunes.“Tengo un tío y dos primos con los que no he podido entrar en contacto”, dijo una mujer también en Facebook. “Agradezco cualquier información”.El jefe de Policía del condado de Butte, Kory Honea, dijo que difundió un listado preliminar e incompleto con la esperanza de que muchas personas contactaran a las autoridades para informar que estaban a salvo. Los datos procedían de llamadas telefónicas, correos electrónicos y otros reportes, explicó.Honea dijo que su oficina estaba trabajando con Cruz Roja para llevar un conteo de la gente que entra y sale de los albergues. Los evacuados también están ayudando a las autoridades a reducir el listado.Mientras, los equipos encargados de buscar a las víctimas estaban en una carrera contra el tiempo ante la previsión de lluvia para el miércoles. Las precipitaciones podrían ayudar a combatir las llamas, pero también obstaculizar las labores de localización al llevarse algunos restos fragmentados y convertir las cenizas en una espesa pasta.El incendio, que arrasó al menos 611 kilómetros cuadrados (236 millas cuadradas) y destruyó cerca de 12 mil viviendas, estaba controlado en un 70% el lunes.La isla de Alcatraz, los tranvías de San Francisco, el Zoo de Oakland y otras atracciones de la bahía cerraron el lunes por el humo del incendio ubicado a 225 kilómetros (140 millas) de distancia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.