Defiende Trump a su hija por uso de correo mientras demócratas alistan investigación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy a su hija y asesora Ivanka Trump, a la que los demócratas de la Cámara Baja planean investigar por el uso de su correo personal para discutir asuntos oficiales de la Casa Blanca, publicó la agencia EFE."Todo son noticias falsas. Lo que hizo está en los registros presidenciales. No hubo borrado, no hubo nada", incidió Trump ante los periodistas sobre las informaciones sobre su hija, que fueron publicadas este lunes por el diario The Washington Post.De acuerdo con EFE, el presidente salió en defensa de hija, aunque reconoció que "Ivanka hizo (envió) unos emails", pero que "no eran clasificados como los de Hillary Clinton, ni fueron eliminados como los de Hillary Clinton", ex secretaria de Estado (2009-2013) y rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016.Las declaraciones de Trump llegan después de que hoy medios locales informaran de que los demócratas de la Cámara de Representantes planean investigar el caso de Ivanka Trump."Necesitamos esos documentos para asegurar que Ivanka Trump, Jared Kushner (yerno del mandatario) y otros funcionarios están cumpliendo con las leyes de registros federales y que hay un registro completo de la actividad de esta Administración", aseguró en un comunicado recogido por The Washington Post el congresista demócrata Elijah Cummings.El representante será previsiblemente el próximo jefe del Comité de Supervisión de la cámara.Cummings apuntó al periódico que la Cámara Baja ya realizó averiguaciones en 2017 sobre el uso de los correos electrónicos por parte del personal de la Casa Blanca, pero que Presidencia no ofreció los datos necesarios.El caso es similar al de Clinton, cuyo uso del correo originó una investigación del FBI y duras críticas durante la campaña electoral por parte de Trump, que llegó a pedir cárcel para su oponente.Según The Washington Post, Ivanka envió cientos de correos electrónicos a funcionarios, asesores y asistentes, muchos de ellos en violación de los protocolos del Gobierno.El periódico tuvo acceso a estos datos después de que laorganización American Oversight, que se dedica a supervisar las instituciones del país, efectuara una solicitud a la Administración para que publicara los datos relativos a este caso.