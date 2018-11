Retoma Trump ataque contra migrantes

Washington— El presidente Donald Trump retomó este domingo una de sus retóricas más eficientes: la antimigratoria.La mañana del domingo, luego de una breve calma en el tema, el republicano retomó sus críticas contra la caravana migrante proveniente de Centroamérica al señalar que Tijuana no está preparada para brindar atención a los indocumentados que buscan llegar a territorio estadounidense."El alcalde de Tijuana, México, acaba de declarar que 'la ciudad no está preparada para manejar esta cantidad de migrantes, el retraso podría durar 6 meses'. Del mismo modo, Estados Unidos no está preparado para esta invasión y no lo tolerarán. Están causando crimen y grandes problemas en México. ¡Vayan a casa!", escribió el Mandatario en Twitter.El comentario volvió a poner sobre la mesa un discurso que parecía haber desaparecido de sus discursos, a pesar de que dominó la campaña para las elecciones legislativas.Calificándola como una invasión inminente al país, Trump usó la caravana y la frontera con México para alentar a la base más conservadora de su partido con comentarios antimigrantes y le dedicó a estos dos temas 48 tuits, de un total de 342, en las tres semanas previas a la elección.Posteriormente, envió un solo mensaje en Twitter sobre la frontera y dejó de mencionar la caravana, algo poco congruente con el nivel de emergencia nacional que antes le había atribuido.Asimismo, la cadena de televisión predilecta del mandatario, Fox News, dedicó 33 horas a la caravana antes del 6 de noviembre pero en los días posteriores le dedicó menos de 5 minutos, según la organización Media Matters.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.