Trump se arriesga a distanciarse de la comunidad militar

El presidente Trump se arriesgó a enemistarse con varias partes de la comunidad militar al subir de tono una pelea con uno de sus miembros más venerados, el almirante jubilado William H. McRaven, además de que recientemente ha hecho comentarios y tomado decisiones que han aumentado la polémica entre las fuerzas militares y entre algunos de quienes prestaron servicios.Durante entrevista en “Fox News Sunday”, el domingo Trump arremetió contra McRaven, el elemento táctico del grupo SEAL de la Marina y comandante de Operaciones Especiales que a lo largo de sus 37 años de servicios supervisó la muerte de Osama bin Laden y la captura de Saddam Hussein.Los comentarios intensificaron la guerra de palabras iniciada el año pasado cuando McRaven calificó como la mayor amenaza a la democracia estadounidenses que él había visto el hecho de que Trump describiera a la prensa como “el enemigo del pueblo”.Los comentarios de Trump respecto a McRaven se dan en el marco de dudas más amplias acerca de la relación de Trump con los asuntos militares.Durante un reciente viaje a Francia, el Presidente no asistió a la ceremonia efectuada en un panteón militar estadounidense en la cual se conmemoraba el centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.Este año, Trump no visitó el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar el Día de los Excombatientes ni acudió a la ceremonia o realizó algún acto público en honor de los veteranos estadounidenses durante la fecha celebrada el lunes.Cuando en la entrevista se le señaló que no había visitado a los soldados en Irak ni Afganistán, el Presidente se apresuró a decir que se oponía a la guerra en Irak.En las últimas semanas, la administración Trump ha dado indicios de que no continuará la generosidad presupuestal hacia las fuerzas militares que ha caracterizado los dos primeros años de la presidencia Trump.

