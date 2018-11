Tiroteo masivo en Thousand Oaks eclipsado por enormes incendios forestales

Thousand Oaks- Desplazándose por su cuenta de Twitter la semana pasada, David Clayton-Ready descubrió un evento para recaudar fondos para las personas que perdieron casas o pertenencias en los incendios que arrasaron California. Sintió una sacudida, informó Los Ángeles Times.Menos de una semana antes, su amigo fue asesinado a tiros en un tiroteo en masa en su ciudad natal de Thousand Oaks. Pero fuera de la ciudad, ya veces incluso en el interior, la masacre parece haberse desvanecido.Clayton-Ready, de 39 años, hizo una respuesta: "Por favor, no te olvides de las familias de #BorderLineShooting ... Estos incendios son trágicos, pero las cosas pueden ser reemplazadas. Las personas que perdieron la vida no pueden ".Han pasado solo 10 días desde el tiroteo, el tercero más mortífero en la historia de California. Un letrero en la autopista 101 recuerda a los conductores que se acercan al suburbio de Los Ángeles: 1000 Oaks Strong. Borderline 12.Pero los incendios que se desencadenaron menos de 24 horas después parecen haber eclipsado la tragedia, casi haciéndolo desaparecer del foco nacional. El tiroteo no generó un debate de control de armas. La mayoría de los periodistas ya han abandonado la ciudad, dirigiéndose al devastador incendio forestal en el norte de California.Aún lidiando con lo que se siente como lo peor que podría pasarle a su comunidad, muchos en Thousand Oaks se preguntan: ¿Cómo ha avanzado el país?Para ellos, la llegada de los incendios tan pronto después del tiroteo probablemente ha hecho que sea aún más difícil dejar de pensar en la primera tragedia, dicen los expertos. Cuando dos eventos traumáticos están tan cerca, dijo el experto en salud mental y profesor de la USC Lawrence Palinkas, es posible que "el efecto no sea simplemente aditivo, sino que potencialmente sea exponencial".En su tweet, Clayton-Ready incluía una foto de su amigo, Sean Adler, sonriendo con sus dos hijos rubios y risueños. Adler, un portero en Borderline Bar and Grill, el sitio del tiroteo, fue "el hombre más dulce de todos", dijo."Cuando supe que era una de las víctimas", la voz de Clayton-Ready comenzó a desaparecer, aún procesando la nueva realidad, "es increíble".

