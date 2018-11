California. - El maquillaje, los aretes y el perfume están fuera de los límites. Así son las sonrisas.Incluso el balanceo de una cola de caballo puede atraer una atención no deseada, por lo que las mujeres se vuelven a poner el cabello en un estilo conocido como el "bollo de la oficina", como en la Oficina Federal de Prisiones.Usan uniformes de gran tamaño para ocultar los tenues contornos de su ropa interior, o se cubren del cuello al muslo con una cazadora negra holgada conocida como "bolsas de basura", incluso en los días calurosos de verano en los patios de concreto.Para las mujeres que trabajan en prisiones federales, donde son muy superadas en número por los colegas masculinos y los reclusos varones, ocultar todo rastro de su feminidad es necesario y, en última instancia, inútil. "Ni siquiera ven lo que llevas puesto", dijo Octavia Brown, supervisora ​​en Victorville, California, de las internas que ella supervisa. "Ellos ven directamente a través de él".Algunos reclusos no se detienen a mirar fijamente. También a tientas, se amenazan y se exponen. Pero lo que es peor, según el testimonio, los documentos judiciales y las entrevistas con las trabajadoras de prisiones, los colegas hombres pueden alentar y alientan este tipo de comportamiento, socavando la autoridad de las mujeres oficiales y poniendo en peligro su seguridad. Otros empleados varones se suman al acoso.Y mientras que las mujeres que denuncian acoso se enfrentan a represalias, sabotaje profesional e incluso despido, según un examen del New York Times, las carreras de muchos acosadores y quienes las protegen florecen.Cuando un recluso empujó su pene contra Jessica Hodak, en ese momento secretaria en California, y la amenazó con violarla, ella quería disciplinarlo. Pero su gerente la presionó para que lo dejara pasar, dijo en una demanda. Cuando una reclusa buscó a tientas a una guardia llamada Melinda Jenkins, se le ordenó minimizar el episodio, de acuerdo con una queja pendiente ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Cuando se negó, según la queja, los gerentes la obligaron a someterse a un examen médico no deseado que implicaba exponer sus senos a un colega.En un caso extremo, Wynona Mixon, una administradora de casos que reportó haber sido violada por un recluso en una prisión de Tucson, de repente se encontró con una pena de prisión: fue acusada penalmente de violar a su atacante.Algunos oficiales de alto rango que hostigaron a las mujeres tuvieron pocas repercusiones. Lo mismo sucedió con sus supervisores. Los acusados ​​a menudo fueron trasladados a otras prisiones y recibieron promociones, solo para ser denunciados nuevamente por hostigamiento. Y así continuó el ciclo.El problema de acoso sexual de la Oficina de Prisiones llegó a la luz años antes del momento del ajuste de cuentas conocido como #MeToo. En 2010, la E.E.O.C. emitió un informe condenatorio diciendo que la oficina manejó de manera sistemática los reclamos de acoso y que las represalias fueron "inusualmente altas" en comparación con otras agencias federales.

