Cómo un pequeño incendio forestal se convirtió en el más mortal de California

California- Antes de que hubiera una chispa, estaba el viento.Según Los Ángeles Times, en la mañana del 8 de noviembre, cuando el sol se elevaba sobre las montañas aisladas en la Sierra Nevada, los vientos de la fuerza del viento atravesaron el cañón. Un puesto de fuego en el río Feather registró explosiones de 52 mph, un mal presagio en un bosque nacional que no había tenido una lluvia satisfactoria desde mayo.Desde la litera de su puesto al frente de Jarbo Gap, el capitán Matt McKenzie, del Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California, se despertó con el sonido de agujas de pino que golpeaban el techo.A las 6:15 a.m., una línea de alto voltaje de Pacific Gas & Electric Co. cerca de la estación de generación de Poe Dam funcionó incorrectamente. Un reporte de fuego llegó a las 6:29.Quince minutos más tarde, McKenzie estaba de pie junto a la presa mirando impotente a través del cañón del río en un incendio de 10 acres en la ladera de roca arriba. No tenía forma de alcanzarlo. Su ruta de acceso sin pavimentar, Camp Creek Road, se aferraba a la montaña tan precariamente que los desprendimientos de rocas amenazaban con borrarla.La última vez que colocó un pesado motor salvaje en el desmoronamiento, tardó una hora en avanzar una milla, con los espejos doblados hacia adentro, un hombre caminando al lado de cada rueda para observar el colapso. Sería una sentencia de muerte enviar a un equipo en un incendio.Las fuerzas profesionales de California contra los incendios forestales practican regularmente la matanza de pequeños incendios de hierba, lo que hace que miles de personas se vuelvan en el anonimato cada año. Pero éste estaba siendo azotado por un vórtice del cañón que los locales llaman viento Jarbo.McKenzie entendió la inmensa capacidad de este pequeño fuego. Era el desastre por el que se había entrenado."Esto tiene potencial para un incidente importante", dijo por radio. "Todavía estoy trabajando en el acceso".Pidió una evacuación de la comunidad cercana de Pulga y ordenó una serie de motores, camiones cisterna, excavadoras y equipos de ataque.El viento era más rápido. Ya, lanzó una ventisca de ascuas hacia pueblos cercanos. McKenzie hizo un llamamiento para que los helicópteros y aviones cisternas pudieran atacar el fuego desde arriba. Le dijeron que tendría que esperar.Los aviones de Cal Fire no vuelan antes de la luz del sol o si el viento es demasiado fuerte, y tanto el tiempo como el clima conspiraron con el creciente fuego en Camp Creek Road. Las personas quedaron atrapadas y muriendo en el enclave montañoso de Concow y las casas ardían en lo alto de la cresta en el Paraíso antes de que una flota de helicópteros y camiones cisterna pudiera despegar.

